M. El Otmani: SM le Roi donne Ses Hautes Instructions pour que les ministres poursuivent leurs missions jusqu'au dernier jour du mandat gouvernemental

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a indiqué, jeudi, que SM le Roi Mohammed VI a donné Ses Hautes Instructions pour que les ministres poursuivent leurs missions jusqu'au dernier jour du mandat gouvernemental.

M. El Otmani a souligné lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, que Sa Majesté le Roi a donné Ses Hautes instructions pour que les ministres poursuivent leurs missions jusqu’au dernier jour du mandat gouvernemental, mais sans la couverture par les médias publics des activités des membres du gouvernement.



Il a noté que la participation à ces activités sera limitée aux cadres, responsables et aux parties directement concernés, a indiqué le ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, M. Saaid Amzazi, dans un communiqué lu à l’issue du Conseil.



Cette orientation vise à permettre au gouvernement de poursuivre son action tout en prenant en considération le principe d’équité à l’égard des autres partis non représentés au gouvernement à l’approche des élections, a relevé M. El Otmani.



M. El Otmani a appelé les membres du gouvernement à poursuivre, lors de la période restante du mandat gouvernemental, l’exécution et la mise en œuvre des Directives royales et des orientations contenues dans les Discours de SM le Roi, ainsi que des projets présentés devant le Souverain en vue d’honorer les engagements pris dans le cadre du programme gouvernemental.

(MAP-03/06/2021)