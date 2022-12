M. Mayara s’entretient à Rabat avec le président de l’Assemblée nationale mauritanienne

Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le président de l’Assemblée nationale mauritanienne, Cheikh Ahmed Baya.

Cette rencontre a constitué une occasion pour les deux parties de passer en revue les liens de fraternité ancestrale, les relations historiques solides et les sentiments distingués liant les deux pays et les deux peuples marocain et mauritanien, indique un communiqué de la Chambre des Conseillers.

Les deux responsables ont également abordé la forte dynamique qui marque les relations bilatérales dans tous les domaines, impulsée par les Chefs d’Etat des deux pays frères, SM le Roi Mohammed VI et le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Selon le communiqué, MM. Mayara et Baya ont relevé l’importance du rôle des parlements des deux pays dans le renforcement et la consolidation des relations de coopération fructueuse et constructive, au service des intérêts communs, ainsi que pour élargir les horizons de cette coopération en vue d’établir un partenariat global, prometteuse et exemplaire dans la région, à la hauteur des ambitions des deux pays et des deux peuples frères.

Les deux parties ont convenu, dans ce cadre, de concrétiser le contenu du mémorandum d’entente, signé le 18 juillet 2022 à Nouakchott par le président de la Chambre des Conseillers et le président de l’Assemblée nationale mauritanienne, en particulier l’article 2 de cet accord relatif à l’organisation du “Forum parlementaire économique maroco-mauritanien”, qui doit se tenir l’année prochaine dans la capitale mauritanienne.

Ce mémorandum d’entente avait été signé lors de la visite effectuée du 15 au 19 juillet dernier en Mauritanie par M. Mayara, à la tête d’une délégation parlementaire de haut niveau, et ce à l’invitation du président de l’Assemblée nationale mauritanienne.

