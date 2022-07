M. Talbi Alami s'entretient avec la présidente de la commission des affaires étrangères et de l'émigration au sénat italien

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eu, mardi à Rabat, des entretiens avec Mme Stefania Craxi, présidente de la commission des affaires étrangères et de l'émigration au sénat italien, qui effectue une visite de travail au Maroc.

Lors de cette entrevue, les deux parties ont évoqué les relations parlementaires maroco-italiennes, qui se sont consolidées au cours de la dernière décennie à la faveur des programmes de coopération, de jumelage, d'échange d'expertises et du renforcement du rôle des groupes d'amitié, ainsi qu'à travers la coordination et la communication parlementaire sur les plans bilatéral et multilatéral, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Ces relations ont été également consolidées à travers les visites mutuelles et les espaces de dialogue via un forum parlementaire, dans le cadre du respect de la légalité internationale et de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays, souligne la même source.

L'accent a été également mis sur la promotion de la concertation durable concernant des questions d’intérêt commun notamment la migration, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les discours de haine, ainsi que sur les défis de l’action parlementaire tels que la santé, les changements climatiques, la sécurité alimentaire et hydrique, les énergies renouvelables et la transformation numérique.

Citée par le communiqué, Mme Craxi s’est félicitée des relations parlementaires maroco-italiennes, mettant en avant les initiatives du Maroc à l’échelle nationale et internationale et sa gestion des différents défis et crises.

Elle a également mis en exergue la qualité des relations maroco-italiennes à différents niveaux, basées sur l’amitié solide et l’estime mutuelle, soulignant que Rome aspire à renforcer ses relations avec Rabat notamment en termes de coopération culturelle et universitaire et en matière d’énergies renouvelables.

Pour sa part, le président de la Chambre des représentants, a salué le niveau privilégié des relations bilatérales, ainsi que l'attachement de Rome à la légalité internationale et sa défense des intérêts vitaux du Maroc dans les différents foras internationaux.

M. Talbi Alami a en outre souligné le rôle stratégique du Royaume et ses efforts visant à maintenir la sécurité et la stabilité régionales et internationales, mettant l’accent sur l'importance de la diplomatie parlementaire dans l'approfondissement des relations et la coordination des actions.

Il a aussi rappelé les rencontres tenues récemment avec des parlementaires italiens, au cours desquelles l’accent a été mis sur les différentes questions d’intérêt commun et sur les moyens de mettre en place de nouveaux espaces de réflexion, de débat, de dialogue et de coordination parlementaire.

(map 20/07/2022)