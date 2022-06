M. Talbi Alami s’entretient avec le président de l’Assemblée nationale et le ministre hongrois des Finances

Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, a entamé, jeudi à Budapest, des pourparlers de haut niveau avec le président de l’Assemblée nationale hongroise, László Köver, et le ministre hongrois des Finances, Mihály Varga.

M. Talbi Alami, actuellement en visite de travail à Budapest à l'invitation de son homologue M. Köver, a salué la position de la Hongrie concernant l’intégrité territoriale du Royaume, ajoutant que c'est "une position fondée sur la centralité du référentiel onusien, considérant le plan d'autonomie proposé par le Maroc pour ses provinces du Sud comme solution logique et applicable", indique un communiqué de la Première Chambre du parlement.



De son côté, le président de l’Assemblée nationale hongroise a souligné le rôle stratégique que le Royaume joue en tant que pôle de stabilité au Maghreb et en Afrique.



Le président de la Chambre des Représentants s’est entretenu, le jour même, avec M. Varga, sur les perspectives de consolidation du partenariat économique entre les deux pays, sur la base des 21 domaines arrêtés lors de la 4ème Commission mixte tenue à Budapest les 24 et 25 mai dernier, a ajouté la même source.



Lors de ces deux rencontres, Talbi Alami était accompagné de Mohamed Ghiat, président du Groupe Rassemblement national des indépendants (RNI) à la Chambre des Représentants et de Karima Kabbaj, Ambassadeur du Maroc en Hongrie, conclut le communiqué.

MAP: 10/06/2022