M.Amara: Le taux d'avancement des travaux de la voie express Tiznit-Dakhla atteint 43%

Le taux d’avancement des travaux de la voie express Tiznit-Dakhla, a atteint 43%, a fait savoir mardi à Tiznit , le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara.

Dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite au chantier de la route nationale N1 au niveau du tronçon Tiznit-Dakhla, M.Amara a souligné que ce méga projet porte sur la réalisation de la voie express Tiznit-Laâyoune, le renforcement et l’élargissement de la route nationale N 1 à 9 mètres entre Laâyoune et Dakhla ainsi que la construction de 16 ouvrages d’art.



Les travaux au niveau du tronçon reliant Tiznit et Laâyoune ont atteint 46%, a-t-il indiqué, notant qu’il sera procédé à l’achèvement de la construction de plus de 480 km avant la fin de l’année en cours.



Et d’ajouter que le taux d’avancement de l’élargissement de la route nationale entre Laâyoune et Dakhla dépasse 90% alors que la réalisation de 16 ouvrages d’art atteint 13 %, soulignant que l’appel d’offre relatif à la construction d’un pont (1650 mètres) au niveau de la rocade de la ville de Laâyoune sera lancé début mai prochain.



La voie express Tiznit-Dakhla, objet d’une convention de partenariat signée devant SM le Roi Mohammed VI à Laâyoune en 2015, à l’occasion de la commémoration du 40ème anniversaire de la Marche verte, s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud du Royaume.



Ce projet d’envergure, qui s’étend sur 1.055 km et dont le coût de réalisation s’élève à environ 10 milliards de dhs constitue un levier structurant pour le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume.



La réalisation de cette voie express vise à aménager un axe routier avec de normes techniques de taille entre les provinces du Sud et les autres régions du Royaume, réduire le temps du transport et améliorer le confort et la sécurité routière, à même de faciliter le transport des marchandises entre les villes du Sud du Maroc et les grands centres de production et de distribution.

MAP: 06/04/2021