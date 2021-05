Maroc/Pays-Bas: Vers le développement de la coopération entre le HCP et le CBS

Le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, et l'ambassadeur des Pays-Bas au Maroc, Jeroen Roodenburg, se sont entretenus, mardi à Rabat, sur le renforcement de la coopération entre le HCP et le Bureau Central de Statistiques (CBS) des Pays-Bas.

Lors de ces entretiens, MM. Lahlimi Alami et Roodenburg ont exprimé leur intérêt à nouer des relations de coopération entre les deux institutions, particulièrement dans le domaine d'utilisation des Big Data et de l'Open Data.



M. Lahlimi a présenté, à cet effet, les récents développements au sein du HCP, marqués en particulier par les différentes analyses visant à éclairer les décideurs sur l'impact socio-économique de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD), ainsi que par le processus de digitalisation des lignes de production et services, engagé par le HCP.



De son côté, M. Roodenburg a exprimé son grand intérêt pour les travaux d’analyse du HCP, particulièrement ceux relatifs au marché du travail, au chômage des jeunes et à la participation économique des femmes.



Cette réunion a été également l'occasion d'échanger sur la situation socio-économique au Maroc, notamment sur les secteurs potentiels de relance de l’économie suite à la crise pandémique.

(MAP-04/05/2021)