M.Benmoussa appelle à la réussite du programme intégré d'appui à la formation et l’éducation

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a appelé mardi à Rabat, à la réussite du programme intégré d'appui à la formation et l’éducation ainsi que de tous les chantiers déployés pour la réforme du système éducatif au Maroc.

Intervenant lors du lancement officiel du programme intégré d’appui à la formation et l’éducation (PIAFE), le ministre a relevé que les objectifs dudit programme convergent vers les engagements gouvernementaux pour la période 2021-2026, inscrits dans le cadre des Hautes Directives Royales et des recommandations du Nouveau modèle de développement (NMD).

Lors de cette rencontre tenue sous le thème "Tous pour l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation", M. Benmoussa a indiqué que l'objectif du PIAFE consiste à mettre en place une école équitable et de qualité, tout en mobilisant les composantes du système éducatif afin d’améliorer le classement international du Maroc dans les différents indicateurs mondiaux.

L’année 2020 a notamment connu le lancement du programme de formation intégrée, qui accompagne le Royaume dans la mise en œuvre de sa stratégie éducative et dont l'enveloppe budgétaire s'élève à 1,5 milliard de DH, avec pour but de généraliser l’enseignement préscolaire pour tous les enfants dès 4 ans, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a mis en avant la nécessité d'offrir aux jeunes générations une formation de qualité à même de leur permettre d’intégrer efficacement le marché de l’emploi.

Le PIAFE s'inscrit dans cette vision, à travers notamment la coordination entre les différents ministères concernés ainsi qu'avec un partenaire international d’envergure, à savoir l'Union européenne, afin de réussir la réforme éducative escomptée, a ajouté le ministre.

De son côté, l’ambassadeur de l’Union Européenne au Maroc, Patricia Pilar Llombart Cussac, a salué la "vision de développement du Maroc dans le domaine de l'éducation et de la formation", soulignant que l'UE continuera à soutenir cette vision à travers ce programme et d'autres, tels que "Erasmus" et "ALPHA".

Aussi, l'Union Européenne a accompagné le Maroc ces dernières années dans le soutien de sa jeunesse et la promotion d’éducation complète, généralisée et de qualité dans les campagnes et les villes, a-t-elle indiqué.

Le directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme Mahmoud Abdessamih a quant à lui, relevé que l'objectif principal de ce programme n’est autre que de fournir une éducation de qualité, mettant en exergue l’attention particulière accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au secteur de l’éducation.

MAP 01/03/2022