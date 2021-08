M'Rirt: aménagement d’un nouveau centre de vaccination au sein de la salle couverte omnisport

Un nouveau centre de vaccination a été aménagé au sein de la salle couverte omnisport de M’Rirt dans la province de Khénifra pour répondre à la demande grandissante de vaccination contre le Covid-19 et partant réussir la campagne nationale de vaccination en vue d’atteindre bientôt l'immunité collective.

L’ouverture de ce nouveau centre vise à accélérer la cadence de l’opération de vaccination qui a été élargie progressivement pour englober aujourd’hui la catégorie des jeunes de 20 ans et plus.



Aussitôt mis en service, ce centre de vaccination connaît à l’instar des autres stations aménagées au niveau de la ville de M’Rirt une forte affluence de la part des citoyens de différentes catégories d’âges en particulier les jeunes.



Le centre réalise quotidiennement quelque 650 actes de vaccination dans un climat empreint de responsabilité et de mobilisation des cadres de santé et des agents des autorités locales.



Dans une déclaration à l’Agence marocaine de presse (MAP), Mustapha Jalal, médecin au centre de santé de la commune rurale de Tighza a indiqué que le centre de vaccination aménagé au sein de la salle couverte omnisport de M’Rirt connaît une forte affluence de la part des jeunes et que l’opération de vaccination se déroule de bonnes conditions et dans le respect total du protocole sanitaire mis en place par le ministère de la Santé.



M.Jalal a en outre invité les habitants de la ville de M’Rirt non encore vaccinés à se rendre au centre de vaccination le plus proche de leur lieu de résidence pour bénéficier gratuitement du vaccin anti-covid19.



Le nouveau centre de vaccination est ouvert aux citoyens 7 jours sur 7 jusqu’à 20 heures pour permettre au plus grand nombre de personnes de se faire vacciner dans les meilleures conditions.

(MAP-11/08/2021 )