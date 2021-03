Protection sociale : Signature de cinq conventions de partenariat à Meknès

La ministre de la solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille, Jamila El Moussali, et le gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, ont procédé, mercredi à Meknès, à la signature de cinq conventions de partenariat dans le domaine de la protection sociale.

Ces conventions ont été signées également par le directeur de l'Entraide Nationale, les présidents d'associations locales, ainsi que d’autres partenaires, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale des personnes en situation de handicap.



Elles portent sur la réalisation d'un projet de complexe médical, social et sportif au profit des personnes en situation de handicap au niveau de la préfecture de Meknès et l’extension du centre Al Fath, à travers la construction d’une aile pour l'éducation et la réadaptation professionnelle des enfants sourds.



Ces conventions visent aussi la création d’un centre de qualification et d'intégration sociale des enfants de la rue, l’extension du centre d'accueil des personnes âgées et l’équipement du centre d'accueil pour enfants autistes.



La ministre de la solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille, accompagnée du gouverneur de la préfecture de Meknès, a procédé, par ailleurs, à l’inauguration, après réhabilitation, du Complexe social ‘’Ibtissma’’ à Meknès.



Réalisé dans le cadre d’une convention liant la wilaya de Fès-Meknès et la préfecture de Meknès, d’une part, et le Conseil provincial, la Commune de Meknès, la délégation de l’Entraide nationale et l’Association Complexe social Ibtissma Meknès, d’autre part, ce projet comprend un espace multifonctionnel des femmes, un SAMU Social, une unité de protection de l’’enfance et un espace pour les personnes âgées.



Mme El Moussali et le gouverneur de la ville ont, également, visité d’autres centres de protection sociale, dont le Centre Al Fath pour enfants sourds de Meknès.



Dans une déclaration à la presse, Mme El Moussali a souligné l’importance des conventions conclues avec les différents partenaires pour la réalisation et l’élargissement des projets dans le domaine de la protection sociale.



La ville de Meknès a connu le lancement de nombreux projets pilotes en la matière, dont le centre d’accompagnement de l’enfance, la lutte contre la mendicité des enfants et l’assistance sociale mobile, a-t-elle ajouté, précisant que ces projets sont de nature à renforcer les infrastructures destinées à la protection sociale et la convergence entre les différents intervenants.

MAP: 31/03/2021