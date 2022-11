Rencontre nationale des maisons de jeunes à Bouznika

La rencontre nationale des maisons de jeunes s'est ouverte, mardi à Bouznika, sous le thème "Maisons de jeunes : Espaces de développement et d'inclusion".

Cette rencontre, organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, se veut un espace d'échange pour déboucher sur des propositions permettant d'améliorer davantage l'offre de services des Maisons de jeunes qui ont amplement contribué à l'action sociale, culturelle, artistique et sportive au niveau national.

La séance inaugurale qui a connu la participation du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid et du ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekkouri, a été marquée par plusieurs interventions ayant mis en avant le rôle important joué par les maisons de jeunes dans l'accompagnement des activités des jeunes et des talents.

Les intervenants ont souligné la nécessité pour les maisons de jeunes de changer leur approche en termes d'interaction avec les aspirations et les préoccupations des jeunes étant donné les défis posés par les grandes mutations sociales, économiques et technologiques.

A cet égard, M. Mohamed Dardouri, Wali chargé de la Coordination Nationale de l'INDH, a souligné que la catégorie des jeunes est le pilier de tout développement, notant que l'Initiative nationale pour le développement humain mise depuis son lancement sur les jeunes pour en faire l'axe majeur de tous ses programmes et interventions.

Il s'est arrêté, à cet égard, sur les plateformes mises en place par l'INDH pour accompagner les jeunes afin de monter leurs propres projets et favoriser leur insertion sociale, notant que l'INDH oeuvre à concrétiser ses projets et programmes en partenariat avec les associations qui ont acquis une grande expérience en la matière.

Après avoir rappelé le rôle important des maisons de jeunes dans l'accompagnement des jeunes avec peu de moyens, M. Dardouri a fait part de la disposition de l'INDH à oeuvre de concert avec ces maisons pour parvenir au développement selon une approche basée sur les résultats, le suivi et l'évaluation.

Pour sa part, la présidente de l'Association des régions du Maroc (ARM), Mbarka Bouaida a relevé que les régions accordent un intérêt capital aux questions des jeunes à travers nombre de mécanismes et d'activités (promotion culturelle, création d'espaces d'interaction culturelle et artistique), notant qu'il y a des intersections entre l'action des maisons de jeunes et les régions.

Selon Mme Bouaida, les maisons de jeunes sont des espaces de proximité pour développer les compétences des jeunes et faire éclore leurs talents, ajoutant que ces maisons contribuent à l'insertion sociale des jeunes.

Abondant dans le même sens, l'ambassadrice de l'Union Européenne au Maroc Patricia Llombart Cussac a indiqué que le Maroc et l'Union Européenne ont établi un partenariat fort et stratégique qui s'articulent autour de plusieurs domaines dont celui des jeunes, notant que le Maroc est riche de ses jeunes et talents dans les différents domaines.

S'arrêtant sur des aspects de coopération entre le Maroc et l'UE, elle a exprimé la disposition de l'Union européenne à soutenir les différentes initiatives visant à promouvoir le rôle des jeunes.

Quant au représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) au Maroc et coordinateur Résident p.i. François Reybet-Degat, il a mis l'accent sur la place centrale accordée au capital humain dans les différents programmes et politiques du Maroc, rappelant que le nouveau modèle de développement présente des solutions concernant les besoins et les aspirations des jeunes.

De son côté, le directeur général de l'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), Salim AlMalik a mis l'accent sur la nécessité de concevoir une nouvelle approche répondant aux aspirations des jeunes vivant l'ère des nouvelles technologies, notant qu'il n'y a pas de développement sans les jeunes.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présentation des stands d'exposition des directions régionales relevant du département de la Jeunesse et la projection de film et capsule sur la maison de jeunes.

Au programme de cette rencontre figurent une rencontre sur la coopération et le partenariat dans le domaine de la jeunesse et des ateliers sur la gouvernance des maisons de jeunes, l'offre de services des maisons de jeunes, l'insertion socio-économique des jeunes et la communication avec les jeunes.

