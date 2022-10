Réunion à Rabat du Bureau de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée

Le président de la Chambre des représentants et de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UpM), Rachid Talbi Alami, a appelé, lundi, à la mise en place de nouveaux mécanismes de partenariat à même de faire face aux défis périlleux auxquels est confrontée la région euro-méditerranéenne.

Dans une allocution prononcée lors de la réunion du Bureau de l’AP-UpM, tenue à la Chambre des représentants sous présidence marocaine, M. Talbi Alami a plaidé pour des nouvelles politiques et visions parlementaires et l'intensification des efforts pour mettre en place des mécanismes de partenariat devant permettre de relever les défis auxquels la région est confrontée, évoquant ainsi le contexte régional et international extrêmement difficile, durci par la succession des événements, des conflits armés et des crises.

Il a aussi souligné que le lancement du processus de Barcelone en 1995 augurait de la mise en place d’un espace de prospérité partagée dans la région méditerranéenne, appuyé en 1998 par le lancement du bras parlementaire de ce processus dans le cadre du Forum parlementaire euro-méditerranéen, et ensuite par l'Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne en 2004, devenue plus tard le bras parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (UpM), d’où l’intérêt de lancer de nouvelles initiatives qui donnent de l'espoir aux peuples de la région, leur inspirent la confiance dans l'efficacité du partenariat euro-méditerranéen et leur inculquent les valeurs communes.

A cet égard, il a appelé à faire preuve, en tant que bras parlementaire de ce partenariat, d'un esprit d'anticipation et de proactivité et à contribuer à la prévention des conflits et de leur prolifération, considérant que le développement et la démocratie demeurent tributaires de la sécurité commune et de la paix durable.

De même, le président de l’AP-UpM a affirmé que les parlementaires sont appelés à se pencher sur le traitement d'un certain nombre de phénomènes sociaux, dont l’immigration illégale, insistant sur la nécessité de reconnaitre le rôle des pays du Sud dans la prévention de ce phénomène, quel que soit le coût, de mettre l'accent sur l'effort et le coût de l'intégration des migrants et de la régularisation de leur situation, et d'agir contre ce phénomène.

M. Talbi Alami a, à cet égard, rappelé que les pays de la région sont confrontés aux réseaux de traite des êtres humains, et ne sont pas en conflit avec des personnes poussés à immigrer à cause de la pauvreté et l'insécurité.

En ce sens, il a précisé que les élites politiques sont tenues de faire face aux discours de haine et ceux qui font de l'immigration un sujet de surenchère électorale, ainsi que de défendre la démocratie institutionnelle et de faire face à tout courant, tendance ou mouvement menaçant la sécurité et l'intégrité territoriale des pays, expliquant que les formes de séparatisme sont la plus dangereuse menace, vu qu’ils nourrissent le terrorisme, le sectarisme et la propagation de la violence.

M. Talbi Alami a en outre mis en exergue le rôle historique et civilisationnel central de la région méditerranéenne dans les échanges, la stabilité mondiale et la restauration du climat de confiance dans les relations internationales, dans une conjoncture internationale turbulente et des relations internationales tendues.

Dans cette perspective, il a estimé que si cette confiance devient plus importante avec la tendance croissante à établir un système multipolaire, la solidarité entre le Nord et le Sud, agissant sur la base de la responsabilité partagée et le respect des engagements, restent donc des points d'entrée indispensables.

La conjoncture actuelle en Europe de l'Est qui préoccupe les partenaires du Nord ne doit pas décourager leur intérêt pour le partenariat euro-méditerranéen, dont il est nécessaire de renouveler en fonction des nouveaux contextes, a-t-il dit, insistant sur l'importance de la stabilité, du progrès et du développement des pays du Sud comme leviers de la prospérité de l'Europe.

Cette réunion, qui a connu la participation du Parlement européen, du Congrès des députés espagnol, de la Chambre des représentants égyptienne, des Parlements turc, portugais et italien, ainsi que du Parlement marocain, a été un espace de dialogue sur la situation dans la région méditerranéenne et les perspectives et défis futurs de la coopération méditerranéenne, outre l’échange autour des activités des Commissions et du Groupe de travail et plusieurs questions liées à la gestion de l'Assemblée.

La Chambre des Représentants du Royaume du Maroc est l'un des fondateurs de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée et en a déjà assuré la présidence. Elle a également accueilli plusieurs sessions plénières de l'Assemblée et des réunions de ses Commissions permanentes.

L'Assemblée réunit des représentants des pays de l'UE et de leurs partenaires des pays de la rive sud de la Méditerranée. Ses membres sont au nombre de 280, répartis équitablement entre les deux rives de la Méditerranée.

Le Bureau de l'Assemblée coordonne ses travaux et la représente. Il comprend quatre membres élus pour un mandat de quatre ans, dont deux représentent la rive sud de la Méditerranée et les deux autres la rive nord.

(map 10/10/2022)