Signature des contrats du projet du parc éolien Jbel Lahdid à Essaouira

L'Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Moroccan agency for sustainable energy "MASEN" et le développeur privé du Programme éolien intégré 850 MW ont signé, jeudi Rabat, les contrats relatifs au parc éolien de Jbel lahdid (Essaouira) d'une capacité 270 MW.

Les contrats ont été signés par le directeur général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi, et par les représentants du développeur privé Nareva holding et Enel Green Power SPA (Italie), en présence du ministre de l’Energie, des Mines et de l'Environnement, Aziz Rabbah.

Selon un communiqué du ministère de l’Energie, des Mines et de l'Environnement, le parc éolien de Jbel Lahdid, d'une puissance installée de 270 MW, est situé à environ 25 km au nord-est de la ville d’Essaouira et mobilisera un investissement d’environ 2,8 milliards de dirhams. Troisième parc du Programme éolien intégré 850 MW, sa mise en service progressive est prévue à partir du premier semestre 2023.



Le Programme éolien intégré 850 MW, composé des parcs éoliens "Midelt - 210 MW", "Boujdour - 300 MW", "Jbel Lahdid- 270 MW ", et "Tiskrad- à Tarfaya - 100 MW", constitue une composante importante de la stratégie énergétique nationale, dont l’objectif est d’atteindre 52% de la puissance électrique installée à base d’énergie renouvelable à l’horizon 2030.



Ce projet est développé dans le cadre de la production privée d’électricité, constitué du groupement Nareva Holding (Maroc) et Enel Green Power.



Ainsi, le groupement "Nareva Holding - Enel Green Power", associé au fabricant d’éoliennes "Siemens Gamesa Renewables (Allemagne)" avait remporté, en 2016, l’appel d’offres international pour le développement, la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance du Programme éolien intégré 850 MW.



Ce projet structurant a, également, permis l’émergence d’une industrie éolienne marocaine, à travers notamment à la mise en place à Tanger, par le fabricant susmentionné, d’une usine de production de pales, avec une capacité annuelle d’environ 600 unités (soit l’équivalent de plus de 600 MW/an).



La production électrique prévisionnelle globale du Programme éolien intégré 850 MW permettra d’économiser environ 2.380.000 tonnes CO2/an, ce qui équivaudrait la consommation d’une ville de la taille de Casablanca.

(MAP-31/12/2020)