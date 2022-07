Tayssir 2021-2022 : le deuxième versement des bourses dès le 19 juillet

Le deuxième versement des bourses aux bénéficiaires du programme "Tayssir" débutera le 19 juillet et se poursuivra jusqu'au 19 août prochain au niveau des agences postales, a annoncé le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports.

Le ministère invite, dans un communiqué, les familles concernées à entrer en contact avec les établissements scolaires afin d'obtenir les récépissés de paiement, signés par le directeur de l’établissement et fixant les informations sur l'agence postale et la date de retrait, et ce, conformément au calendrier établi dans ce sens par les coordinateurs régionaux du programme en concertation avec les responsables régionaux d'Al Barid Bank.

Les bénéficiaires sont tenus de présenter la Carte d'identité nationale (CIN) accompagnée du récépissé de paiement pour bénéficier de la bourse dans le respect du calendrier déjà établi pour les établissements bénéficiaires, souligne la même source.

(map 19/07/2022)