Travaux du Conseil de gouvernement du 04/02/2021

Adoption du projet de décret relatif à la mise en oeuvre des dispositions de la loi portant création du "Fonds Mohammed VI pour l’investissement"

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret n° 2.21.67 relatif à la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 76.20 portant création du "Fonds Mohammed VI pour l'investissement".

En application des Hautes directives royales et afin d'activer le Plan de relance économique, ce texte comprend des exigences organisationnelles pour l'application de ladite loi, a indiqué M. Saaid Amzazi, Porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil de gouvernement.

Il s'agit de fixer à 15 milliards de DH le capital initial du Fonds et de définir ses statuts, qui comprennent la liste des premiers administrateurs du Conseil d'administration, a précisé M. Amzazi.

Ce projet de décret a été présenté par le ministre de l'Économie, des finances et de la réforme de l'administration, a-t-il ajouté.

Adoption en Conseil de gouvernement d'un projet de loi relatif aux licences des activités, installations et sources de rayonnements ionisants de catégorie II

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence, a approuvé le projet de décret n° 2.20.131 relatif aux licences et autorisations des activités, installations et sources de rayonnements ionisants y associées relevant de la catégorie II, tout en tenant compte de la remarque émise à son sujet.

Présenté par le ministre de l'Energie, des mines et de l'environnement, le texte détermine, à travers des dispositions au diapason du contexte national et international, la procédure d'octroi de ces licences et autorisations avec la fixation des modalités de leur renouvellement, modification, suspension ou retrait, en excluant de ces dispositions les installations et les établissements militaires ainsi que les activités et les sources de rayonnements ionisants y associées, a indiqué M. Saaid Amzazi, Porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil de gouvernement.

Compte tenu de la confidentialité des établissements de santé publics et du reste des services de l'État et des établissements et entreprises publics sous tutelle de l'État, le projet de ce décret a été transmis au Chef du gouvernement, après avoir sollicité l'avis de l'agence, pour déterminer les modalités de l'application des dispositions de son titre II sur les installations et sources de rayonnements ionisants y associées et qui sont liées à ces établissements, a-t-il ajouté.

Le Conseil de gouvernement approuve deux nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé deux propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration-Département de l’Économie et des finances, M. Larbi El Hachimi a été nommé directeur des dépenses du personnel à la Trésorerie Générale du Royaume, a indiqué M. Saaid Amzazi, Porte-parole du gouvernement dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu au terme du Conseil de gouvernement.

Au niveau du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports,- Département de la communication, M. Mustapha Amdjar a été désigné directeur de la Communication et des relations publiques, a relevé M. Amzazi.

MAP 04/02/2021