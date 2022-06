Travaux du Conseil de gouvernement du 09 juin 2022

Le conseil de gouvernement approuve un projet de décret portant création du Comité national pour l'égalité des genres et la promotion de la femme



Le conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence de M. Aziz Akhannouch, Chef du Gouvernement, a approuvé le projet de décret n° 2.22.194 portant création du Comité national pour l'égalité des genres et la promotion de la femme.



Présenté par la ministre de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar, ce projet de décret s’inscrit dans le cadre de l’intérêt accorde par le gouvernement aux questions relatives à la femme, en phase avec son programme gouvernemental 2021-2026, plus particulièrement, la réalisation de l’égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans divers domaines, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.



Ce projet permettra de réunir les conditions objectives nécessaires pour gagner ce pari, en offrant un cadre garantissant l'harmonie et la convergence entre les différentes initiatives et efforts déployés, en plus de la valorisation des acquis.



Ce cadre constituera également une source essentielle pour proposer des solutions et apporter des réponses nationales à l'ensemble des problèmes liés à la protection et à la promotion des droits des femmes, à travers le suivi, l'évaluation et la mobilisation de toutes les parties prenantes des secteurs gouvernementaux, des institutions nationales, des collectivités territoriales, du secteur privé et des associations de la société civile.



Le projet de décret n° 2.22.194 qui a pour objectif de mettre en place un Comité national pour l'égalité des genres et la promotion de la femme, se veut un nouveau dispositif national où doivent converger en parfaite harmonie diverses initiatives des différentes parties prenantes, selon une nouvelle perspective qui intègre tous les acteurs dans un cadre de gouvernance et une approche participative.



Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret portant ouverture de crédits supplémentaires au profit du budget de fonctionnement-charges communes



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a adopté le projet de décret n°2.22.410 portant ouverture de crédits supplémentaires au profit du budget de fonctionnement-charges communes.



Présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ce décret vise à accompagner la dynamique du marché mondial des produits subventionnés durant les cinq premiers mois de cette année, marqués par d'importantes pressions et transformations en raison de la relance économique post-coronavirus et des répercussions des tensions géostratégiques dans certaines régions du monde, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.



Ledit décret a également pour objectif de poursuivre la politique du gouvernement visant à protéger le pouvoir d'achat des citoyens via le maintien du prix de vente du gaz Butane au niveau national, ainsi que de garantir la stabilité des prix du sucre, a fait savoir le ministre, notant que ces actions ont engendré une hausse des charges de compensation comparativement avec les crédits ouverts au titre de la loi des finances 2022.



C'est dans ce sens que le gouvernement a décidé de recourir à l'ouverture de crédits supplémentaires de 16 milliards de dirhams (MMDH) pour couvrir les charges de compensation, a-t-il ajouté.



Le Conseil de gouvernement approuve une proposition de nomination à une haute fonction



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence de M. Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, a approuvé une proposition de nomination à une haute fonction, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.



Il s’agit de M. Hassan Chouikh qui a été nommé directeur de la Formation professionnelle et de la formation Continue des artisans au ministère du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

MAP: 09/06/2021