Travaux du Conseil de gouvernement du 19 novembre 2020

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de loi portant approbation de la convention d'Abidjan et ses protocoles annexes



Le Conseil de gouvernement réuni, jeudi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a adopté le projet de décret n°62.20 portant approbation de la convention relative à la coopération en matière de protection, de gestion et de valorisation du milieu marin et des zones côtières du littoral atlantique en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et au Sud d'Afrique (Convention d'Abidjan), et ses protocoles annexes.



Ces protocoles, qui concernent la convention présentée dans le cadre ce de projet, ont été présentés par la ministre Déléguée auprès du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l'étranger.



Ils comprennent le protocole annexe de la convention relatif à la coopération en matière de prévention contre la pollution en cas de situations critiques, adopté à Abidjan le 23 mars 1981, tel qu'amendé en 2011, et le protocole additionnel sur la pollution résultant des ressources et activités terrestres, adopté à "Gran Bassam" le 12 juin 2012.



Il s'agit aussi de deux protocoles additionnels adoptés à Abidjan le 2 juillet 2019, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.



Le premier protocole additionnel porte sur les règles et normes environnementales appliquées dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation pétrolière et gazière en mer, tandis que le second concerne la gestion intégrée des zones côtières, a-t-il précisé.

Adoption d'un projet de décret relatif à l'organisation du concours national d'accès aux instituts de formation d'ingénieurs



Le Conseil de gouvernement réuni, jeudi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a approuvé le projet de décret n° 2.19.915 relatif à l'organisation du concours national d'accès aux instituts de formation d'ingénieurs et des institutions qui en relèvent et du concours national d'accès aux Instituts de formation en commerce et gestion. Ce projet de décret vise à organiser ces concours à l'instar de ce qui est en vigueur pour le concours national d'accès à certains instituts de formation d'ingénieurs, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi lors d'un point de presse à l'issue du Conseil. Le texte a été présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.



Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif au Code des assurances



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, a approuvé le projet de décret n° 2.20.372 portant application de certaines dispositions du titre 4 du livre 2 de la loi relative au Code des assurances.



Ce décret, présenté par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'administration de la Défense nationale au nom du ministre de l'Économie, autorise l'autorité gouvernementale en charge des finances à déterminer la liste des exceptions de garantir les dommages à l'installation et la responsabilité civile décennale, outre la limite minimale de garantie des dommages subis par la structure, la garantie décimale de responsabilité civile pouvant être garantie par le contrat d'assurance, les modalités de détermination du montant minimal de la garantie de responsabilité civile liée aux chantiers, en fonction de chaque chantier et incident, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi dans un communiqué lu lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.



Le décret autorise également l'autorité gouvernementale en charge des finances à définir les conditions de détermination des autorisations d'assurance liées à la garantie des dommages à l'installation, à la responsabilité civile en relation avec les chantiers et à la garantie de la responsabilité civile décennale, a ajouté le ministre.

Ce décret propose également que l'autorité gouvernementale en charge de la construction et du logement soit informée de tout cas de suspension ou de résiliation d'un contrat d'assurance-risque chantier ou d'un contrat d'assurance responsabilité civile décennale.

En outre, le Conseil de gouvernement a examiné le projet de décret n° 2.20.803 portant application de la loi n° 98.15 relative au régime d'assurance maladie obligatoire de base pour et la loi n° 99.15 relative à la mise en place d'un régime de retraite au profit des catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des non salariés qui exercent une activité libérale, en ce qui concerne les architectes, présenté par le ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle, la poursuite de son examen étant prévue lors d'une réunion ultérieure du Conseil de Gouvernement.



MAP: 19/11/2020