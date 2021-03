Travaux du Conseil de gouvernement du 25 mars 2021

Conseil du gouvernement: Adoption de la loi de règlement de la LF-2019



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence, a adopté la projet de loi de règlement 23.21 relative à la loi de finances (LF) 2019.

Présenté par le ministre de l'économie et des finances et de la réforme de l'administration, ce projet de loi comprend une présentation du bilan de l'exécution de la LF-2019, où le social constitue un de ses principaux axes, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil de Gouvernement. .



Il vient pour valider les résultats finaux de l'exécution de la LF-2019 sur le plan du budget général, des comptes spéciaux du trésor et des services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA), a précisé le ministre. Et d'ajouter que ce projet comprend dix articles dont les dispositions portent essentiellement sur la validation des résultats finaux des recettes et dépenses du budget général, des comptes spéciaux du trésor et des services de l'Etat gérés de manière autonome, sur l'ouverture de crédits additionnels pour régler les dépassements au niveau des dépenses de fonctionnement et celles de la dette publique.



Il s'agit aussi de l'annulation des crédits de gestion non consommés à la fin de l'exercice financier 2019, l'annulation des crédits d'investissement qui ne faisaient pas objet, à la fin de l'exercice 2018, d'engagements de dépenses visés par les services de la Trésorerie générale du Royaume (TGR), a ajouté M. Amzazi.



Les dispositions consistent également à définir les crédits d'investissement disponibles à la fin de l'exercice 2019, et le transfert de l'excédent des recettes sur les dépenses au titre du budget général pour la déduire du relevé du compte du Trésor et identifier le solde débiteur et celui créditeur pour chacun des comptes spéciaux à la fin de l'année budgétaire 2019, a relevé le ministre.



Le Conseil de Gouvernement approuve un projet de décret relatif aux mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé un projet de décret relatif aux mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs adhérents à la Caisse nationale de la Sécurité sociale (CNSS).

Il s'agit du projet de décret n° 2.21.157, portant application du décret-loi n° 2.20.605, publié 15 septembre 2020, édictant des mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs adhérents à la CNSS et leurs employés déclarés, et de certaines catégories de travailleurs indépendants et non-salariés assurés auprès de cette caisse, et affectés par les répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), en relation avec le secteur du tourisme, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, M. Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de Gouvernement.



Présenté par le ministre de l'Emploi et de l'insertion professionnelle, ce projet de décret vise le versement des indemnités aux travailleurs du secteur du tourisme qui exercent leurs activités dans les institutions suivantes:



-Les établissements d'hébergement touristique classés.



-Les agences de voyages agréées par l'autorité gouvernementale en charge du tourisme.



-Le transport touristique pour les personnes autorisées par l'autorité gouvernementale en charge du transport.



-Les entrepreneurs de manutention disposant d’un contrat avec les opérateurs des sous-secteurs liés au secteur du tourisme.



Le projet de décret fixe également les conditions et les critères ouvrant droit à l'indemnisation ainsi que les modalités de dépôt des déclarations et leurs délais.





Le Conseil de gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions



Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.



Ainsi, au niveau du ministère chargé des Droits de l'Homme et des Relations avec le Parlement, département des Droits de l'Homme, le Conseil a approuvé la nomination de MM. Hamid Achak, Directeur du dialogue et du partenariat avec les instances et les associations nationales, Mohamed Adi, Directeur de la coordination et de la Promotion des Droits de l'Homme, et Mme Hasna Tribek, Directrice des Etudes Juridiques et de la Coopération Internationale auprès de la délégation interministérielle chargée des Droits de l'Homme, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.



Au niveau ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Conseil a approuvé la nomination de M. Abdelkader Sabil au poste de doyen de la Faculté des langues, des arts et des sciences humaines de Settat, Université Hassan 1er de Settat.



Au département de l'éducation nationale, le conseil a approuvé la nomination de MM. Mohamed Adardour au poste de directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Awaj au poste de directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Dib au poste de directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région de l'Oriental, et Moulay Ahmed Lakrimi, directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Marrakech-Safi.



En ce qui concerne le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, département de la jeunesse et des sports, le Conseil a approuvé la nomination de M. Anouar Al-Azhari au poste d'inspecteur général du secteur de la jeunesse et des sports.

MAP: 25/03/2021