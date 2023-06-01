إطلاق مشروع تقوية قدرات الموارد البشرية في مجال النقل لفائدة بلدان إفريقية

جرى يوم الأربعاء بالرباط، إطلاق مشروع تقوية قدرات الموارد البشرية في مجال البنيات التحتية للنقل لفائدة بلدان إفريقية، وذلك في إطار تعاون ثلاثي الأطراف بين المغرب واليابان وبلدان إفريقية.

ويهدف هذا المشروع، الذي يمتد من مارس 2021 إلى غاية غشت 2024، إلى تعزيز قدرة الوكالات في البلدان الإفريقية المستهدفة لتطوير وتدبير واستغلال الطرق، والطرق السيارة والموانئ بفضل التعاون الثلاثي الأطراف .

وبهذه المناسبة، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، في الكلمة له، أن مشروع التعاون يتماشى مع أحكام دستور المملكة المغربية الذي ينص في ديباجته على توطيد علاقات التعاون والتضامن مع شعوب ودول إفريقيا ، ولا سيما بلدان جنوب الصحراء، والساحل والصحراء، مما يسمح بتقوية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

وأضاف الوزير أن المغرب، الذي يتمتع بعلاقات تعاون عميقة مع اليابان، يتميز بقربه الجغرافي والثقافي وتوفره على الخبرة المعترف بها والتي تحظى أيضا بالتقدير على الصعيدين الإقليمي والعالمي في العديد من المجالات . وأبرز أن مبدأ هذا النموذج من التعاون الثلاثي الذي سيمكن من استفادة المجموعات المستهدفة المنحدرة من بلدان إفريقية شقيقة، يهدف إلى تعزيز التضامن بين البلدان، وضمان استفادتهم ليس فقط من الخبرة والدعم الياباني، وإنما أيضا من الخبرة والكفاءات المغربية المتخصصة، مشيرا إلى أن 20 مكونا مغربيا استفادوا من تكوين في اليابان و20 آخرين سيتم برمجتهم للعام المقبل.

من جانبه، سجل سفير اليابان بالمغرب هيديكي كوراميتسو، أنه منذ عام 1993، واليابان تنظم مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد) والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة القائمة على أساس روح الملكية من قبل البلدان الإفريقية وتحقيق تنميتها الذاتية، باعتماد تجارب مناطق أخرى من العالم.

وتابع في هذا السياق، أنه منذ 1998، وبعد تيكاد 2، قام المغرب واليابان بتطوير برامج تكوين لفائدة بلدان إفريقية تهدف إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب في القارة الإفريقية.

من جهته، أكد ممثل مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي إيتو تاكاشي، أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون وثيق بين وزارة التجهيز والماء، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وأوضح أن الهدف هو تقاسم المعرفة اليابانية قدر الإمكان مع المكونيين المغاربة ومن ثم نقلها إلى جميع البلدان الإفريقية االتي ستستفيد طيلة مدة هذا المشروع.

من جانبه، أبرز المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، السيد محمد متقال، أن هذا المشروع الثلاثي يعكس الأهمية التي توليها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعاون جنوب-جنوب الذي هو في صلب السياسة الخارجية للمملكة.

وقال السيد مثقال إنه في إطار الالتزام التضامني للمملكة اتجاه الدول الإفريقية، قامت الوكالة منذ 1999 بتنفيذ مجموعة من برامج التعاون الثلاثي مع شركاء دوليين متعددين لفائدة بلدان الافريقية.

وعرف حفل إطلاق هذا المشروع حضور سفير جمهورية الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي للمجموعة الإفريقية بالرباط، محمدو يوسيف، فضلا عن المستفيدين من التدريب من عدة بلدان إفريقية.

(ومع 31/05/2023)