انطلقت، مساء أمس الثلاثاء بمدينة أولاد تايمة (إقليم تارودانت)، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان "هوارة أرض اللقاءات"، المنظم هذه السنة تحت شعار "هوارة.. أرض اللقاء والتميز".



ويهدف هذا الموعد الثقافي والفني، الذي تنظمه الجماعة الترابية لأولاد تايمة، إلى تثمين التراث المحلي وإبراز غنى الإبداع الفني للمنطقة، إلى جانب المساهمة في الإشعاع الترابي للمدينة وخلق دينامية اقتصادية وتجارية، فضلا عن التعريف بالفن الهواري الأصيل وتشجيع قيم التعدد والتعايش.



وتتميز هذه التظاهرة بإقامة معرض الصناعة التقليدية والمنتوجات المحلية، الذي يعكس أصالة منطقة هوارة وثراءها التراثي، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين دور الحرفيين المحليين.



وعرف حفل لافتتاح هذا المهرجان، تنظيم سهرة فنية لقيت تجاوبا واسعا من الجمهور الذي حج بكثافة للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.



وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت رئيسة جماعة أولاد تايمة، نادية بوهدود، أن تنظيم الدورة الثالثة من مهرجان "هوارة أرض اللقاءات" يندرج ضمن الاستراتيجية الثقافية والفنية التي تعتمدها الجماعة، الرامية إلى تعزيز مكانة المدينة كوجهة للإبداع والتنوع.



وأضافت أن هذا المهرجان السنوي لم يعد مجرد تظاهرة فنية، بل أصبح فضاء للتبادل الثقافي والاقتصادي، وفرصة للتعريف بالمؤهلات التراثية والحضارية للمدينة، مبرزة أنه يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية من خلال دعم الصناعة التقليدية والمنتوجات المحلية.



وسيكون جمهور المهرجان، خلال هذه الدورة على موعد مع فقرات فنية متنوعة تجمع بين العروض الموسيقية واللوحات الفلكلورية، إضافة إلى أنشطة ثقافية موازية تستحضر تاريخ وهوية منطقة هوارة.

