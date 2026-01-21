الدار البيضاء تحتضن فعاليات الدورة الأولى لمعرض الصناعة المتقدمة والتنقل المستقبلي (WAM Morocco)

الأربعاء 21 يناير 2026

انطلقت، يوم الثلاثاء 20 يناير بالدار البيضاء، فعاليات الدورة الأولى لمعرض الصناعة المتقدمة والتنقل المستقبلي (WAM Morocco)، الموعد الدولي المخصص للابتكار الصناعي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات التنقل المستقبلية.

ويجمع المعرض، الذي ينظم من قبل شركة "كون إنترناشيونال" التابعة لمركز دبي التجاري العالمي، إلى غاية 22 يناير الجاري، نخبة من خبراء التكنولوجيا والابتكار الصناعي العالمي، الذين يشاركون لأول مرة في أول معرض للصناعة 4.0 ينظم في المغرب، ويشهد على ثقة دولية غير مسبوقة في بروز المملكة كقطب استراتيجي للصناعة 4.0 والتصنيع الذكي في أفريقيا.

ويشهد هذا الحدث، أول ظهور في المغرب لشركات SAP وSumitomo Corporation وENGIE وVigel وZoho Corporation، والتي تنضم إلى قائمة من أزيد من 100 شركة مشاركة تنتمي لأزيد من 18 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، البرتغال، إسبانيا، فرنسا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، فيتنام، هولندا وإيطاليا.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أوضح شكيب عاشور، المدير العام لشركة "كاون إنترناشيونال"، أن هذه الدورة تهدف إلى استعراض مستقبل الصناعة والتنقل، مع طموح مواكبة التحول الجذري في النماذج الصناعية.

وأضاف أن هذا الحدث يجمع المجموعات الصناعية الدولية الكبرى إلى جانب شركات متخصصة في الحلول الرقمية، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات المعلومات، مما يعزز التقارب بين الابتكار والرقمنة والتصنيع.

كما أبرز السيد عاشور الحضور القوي للمقاولات الناشئة والمستثمرين، مشيرا إلى تنظيم مسابقة لتكريم أفضل ثلاث شركات ناشئة، بهدف ضخ دينامية جديدة في التحول الصناعي.

من جانبه، أكد أليكس نيكول، نائب رئيس مركز دبي التجاري العالمي، أن المغرب تم اختياره لاستضافة هذه النسخة الافتتاحية نظرا لموقعه الجغرافي الاستراتيجي ودوره المتنامي في سلاسل القيمة الصناعية الإقليمية.

وأضاف "لسنا هنا لتقييم الماضي، بل لاستشراف السنوات العشر المقبلة في مجال الصناعة والتنقل"، مشيرا إلى أن المعرض يسلط الضوء على التكنولوجيات الرائدة التي من شأنها رسم صورة لمستقبل التصنيع المتقدم والتنقل المستقبلي، مع تعزيز الروابط المنظمة بين الفاعلين الاقتصاديين.

ولتحقيق هذه الغاية، تم برمجة أزيد من 300 اجتماع ثنائي (B2B) بين المشترين والبائعين وموردي التكنولوجيا وحاملي المشاريع، مع التركيز على الكفاءة والنتائج الملموسة.

وفي خطوة رائدة، وبدعم من Invest India، يطلق المعرض أول جناح دولي خاص بالشركات الناشئة في المنطقة، وذلك بهدف تسريع وتيرة الابتكار الصناعي العابر للحدود، وخلق جسور مباشرة بين التحديات الصناعية الإفريقية وحلول عالمية مبتكرة.

كما يتم دعم هذه المبادرة من خلال مسابقة الشركات الناشئة Supernova، أول مسابقة إفريقية مخصصة لهذا النوع من المقاولات المتخصصة في مجال التصنيع، والتي تمنح للمتوج بها جائزة نقدية قدرها 10 ألف دولار، وتستقطب أكثر من 40 شركة ناشئة مبتكرة في مجالات التصنيع المتقدم، وتحسين سلاسل التوريد، والتنقل المستقبلي.

وتقدم الشركات العشر المتأهلة لنهائيات برنامج "Supernova" ابتكارات رائدة في قطاعات صناعية حيوية، تشمل خاصة الروبوتات المتقدمة، ومراقبة الجودة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيات المواد المستدامة، وحلول الخدمات اللوجستيكية الذكية، والأنظمة الطاقية من الجيل الجديدة.

وستقدم هذه المقاولات الناشئة عروضها مباشرة أمام لجنة من كبار المستثمرين والأطر الصناعية، حيث سيحصل الفائزون ليس فقط على رأسمال، بل أيضا على شراكات استراتيجية تسرع دخولهم إلى الأسواق في أفريقيا وخارجها.

أما رضوان الحلوي رئيس فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات (APEBI)، فقد أبرز الدور المحوري للرقمنة في التحول الصناعي، مؤكدا على الأهمية البالغة للمقاولات التكنولوجية الصغرى والمتوسطة في مواكبة رقمنة النسيج الاقتصادي.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن استثماره بشكل فعال دون استراتيجية رقمية متينة وهيكلة دقيق للمعطيات، داعيا إلى تعزيز التكامل بين الأوفشورينغ، وتكوين مهندسين متخصصين في الذكاء الاصطناعي، ودعم المقاولات الناشئة المبتكرة.

وحسب السيد الحلوي، لا يمكن الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي دون استراتيجية رقمية صلبة وهيكلة بيانات دقيقة، داعيا إلى تعزيز الروابط من خلال الاستعانة بمصادر خارجية، وتكوين المهندسين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، والمقاولات الناشئة المبتكرة.

يحظى معرض (WAM Morocco) بدعم مؤسساتي وصناعي قوي، إذ يجمع بين الفاعلين من القطاع العام، والاتحادات المهنية، ومؤسسات التكوين، والشركاء الماليين، مما يضفي على الحدث بعدا تحفيزيا معترف ا به للتحول الصناعي الوطني.

ويقام "WAM Morocco" بشراكة مع "GITEX Africa"، ويستمد قوته من إحدى أقوى المنظومات التكنولوجية تأثيرا على مستوى العالم، مستفيدا من الإرث المشترك لهذه التظاهرات، لتكريس موقع المغرب كمركز قاري للتحول الصناعي الذكي والصناعة 4.0.

(ومع: 21 يناير 2025)