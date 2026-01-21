الأربعاء 21 يناير 2026

أطلق صندوق محمد السادس للاستثمار، يوم الثلاثاء 20 يناير، برنامجا مخصصا لتعزيز قدرات المقاولات المغربية.

وأفاد بلاغ للصندوق بأن هذه المبادرة تهدف إلى تحسيس المقاولات وإعدادها للاستثمار، وتأتي في سياق الاستمرارية المباشرة لعملية اختيار أربعة عشر صندوقا موضوعاتيا وقطاعيا، أ علن عنها في يوليوز 2025، والتي تشكل ركيزة مهيكلة لتدخل الصندوق في مجال رأسمال الاستثمار.

ويروم هذا البرنامج مواكبة المقاولات المغربية في مواءمتها التدريجية مع متطلبات المستثمرين، لا سيما فيما يتعلق بالحكامة، والشفافية المالية، والهيكلة الاستراتيجية، ومسار النمو. كما يندرج البرنامج ضمن منطق الارتقاء بمستوى النسيج الإنتاجي الوطني وتعزيز تنافسيته بشكل مستدام.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن صندوق محمد السادس للاستثمار يستجيب، من خلال هذه المبادرة، لرهان أساسي في التنمية الاقتصادية الوطنية يتمثل في بناء قاعدة مقاولاتية تنافسية، مهيكلة ومستدامة، تتيح بروز تدفق موثوق وناضج من المقاولات القادرة على الاستيعاب الفعال للموارد التي تحشدها صناعة رأسمال الاستثمار.

وأضاف البلاغ أن هذا البرنامج، الذي سينفذ على مدى خمس سنوات ويستهدف 1500 مقاولة، قائم على مسار مهيكل يجمع بين التشخيص المعمق، والدعم الاستراتيجي، والتعزيز العملياتي، والارتقاء بالنضج المالي. فضلا عن ذلك، سيمكن البرنامج المقاولات المستفيدة من فهم أفضل لمختلف أدوات التمويل المتاحة والاستعداد بشكل عملي لتعبئة الرساميل.

وأوضح المصدر ذاته، أن البرنامج المذكور يعتمد مقاربة ترابية مؤكدة، من خلال استهداف مقاولات من جميع جهات المملكة، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية المحلية والأولويات القطاعية الوطنية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر توازنا للنسيج المقاولاتي ومواءمته التدريجية مع أفضل المعايير الدولية.

وخلص البلاغ إلى أنه من خلال إطلاق هذا المشروع، يرسخ صندوق محمد السادس للاستثمار مكانته كفاعل سيادي مرجعي، يجمع بين تعبئة الموارد المالية وغير المالية ذات قيمة مضافة عالية، خدمة لتطوير المقاولات المغربية وتعزيز الاستثمار الإنتاجي.

(ومع: 21 يناير 2025)