الأربعاء 21 يناير 2026

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الثلاثاء 20 يناير على مستوى جماعة بوشان (إقليم الرحامنة)، على إطلاق مشاريع للفلاحة التضامنية وتعزيز الصمود الفلاحي.

وتندرج هذه المشاريع الفلاحية في إطار الجهود المبذولة لإعادة تكوين القطيع الوطني، وكذا إطلاق مشروع لتنمية الزراعة الغابوية.

وهكذا، قام الوزير، الذي كان مرفوقا بعامل الإقليم عزيز بوينيان، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة بمراكش آسفي، الحبيب بنطالب، والمديرة الجهوية للفلاحة سميرة حضراوي، والمدير الإقليمي للفلاحة وكذا منتخبين محليين وجهويين، بإطلاق مشروع للفلاحة التضامنية متمحور حول تربية الماشية، بغلاف مالي قدره 55,16 مليون درهم، لفائدة أزيد من 3000 مستفيد.

ويشمل المشروع توزيع 4160 رأسا من الأغنام من سلالة الصردي، وإحداث 21 وحدة لإنتاج الشعير المستنبت، وتأهيل المراعي على مساحة 500 هكتار، وإحداث 25 نقطة ماء لسقي الماشية، إضافة إلى برامج التكوين والمواكبة لفائدة المربين.

ويندرج هذا المشروع في إطار عرض جهوي يضم 15 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي يفوق 160 مليون درهم، لفائدة أزيد من 10.150 مربيا للماشية.

وبالمناسبة، ترأس السيد البواري، حفل التوقيع على اتفاقيات تهم توزيع المعدات الفلاحية، ومعدات تربية الماشية، وآلات الزرع المباشر. إثر ذلك، أشرف الوزير على توزيع معدات فلاحية، من بينها جرارات وصهاريج، لفائدة خمس تعاونيات مستفيدة في إطار الفلاحة التضامنية.

كما قام بتوزيع رؤوس من الأغنام ومعدات لتربية الماشية (ذكور وإناث مخصصة للتكاثر ومعدات تربية)، إلى جانب آلات الزرع المباشر، لفائدة أربع تعاونيات خدماتية.

وبخصوص تنمية النظم الزراعية الغابوية، أشرف السيد البواري على إطلاق الشطر الأول من مشروع لتنمية الزراعة الغابوية على مساحة 500 هكتار، من خلال اعتماد زراعات مصاحبة ملائمة للظروف المحلية، لاسيما الصبار والقطف.

وتعد هذه العملية جزءا من مشروع للزراعة الغابوية مبرمج في إقليم الرحامنة، ويغطي مساحة 5000 هكتار. وبميزانية قدرها 80 مليون درهم، سيستفيد من هذا المشروع أكثر من 1000 فلاح صغير.

ويتوخى هذا المشروع التنويع المستدام للموارد العلفية، والحفاظ على القطيع، وتعزيز صمود الاستغلاليات الفلاحية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت المديرة الجهوية للفلاحة، سميرة حضراوي، أن المشروع الأول يندرج في إطار البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع، ويهدف إلى تطوير تربية الماشية، مع تعزيز دينامية التنمية الفلاحية على مستوى الجهة. وأضافت أن البرنامج يضم 15 مشروعا، بغلاف مالي إجمالي يناهز 160 مليون درهم، ومن المرتقب أن يستفيد منه أزيد من 10.000 فلاح، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتوخى تعزيز الإنتاج الفلاحي، وتحسين ظروف عيش الفلاحين، وتطوير البنيات التحتية الفلاحية على مستوى الإقليم.

وعلى مستوى جهة مراكش - آسفي، تشكل مشاريع الفلاحة التضامنية رافعة أساسية للتنمية وإعادة إنعاش أنظمة الإنتاج القادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.

وفي أفق سنة 2030، تروم الأهداف الجهوية إنجاز 130 مشروعا لفائدة حوالي 130.000 مستفيد، بغلاف مالي يناهز 2,36 مليار درهم.

وبخصوص إقليم الرحامنة، يبلغ عدد مشاريع الفلاحة التضامنية 23 مشروعا، بكلفة إجمالية تناهز 480 مليون درهم، لفائدة نحو 19.000 مستفيد.

(ومع: 21 يناير 2025)

