الثلاثاء 27 يناير 2026

ينظم منتدى جواهر فاس للشعر والتنمية والتراث، يومي 30 و 31 يناير الجاري بالمركز الثقافي إكليل فاس، الدورة الأولى للملتقى الوطني للزجل، تحت شعار "الزجل والتراث في حضرة مدينة فاس".

ويهدف هذا الموعد الثقافي إلى إبراز غنى وتنوع وخصوصيات الموروث الشعبي المغربي، من خلال لقاءات فكرية وأنشطة فنية مخصصة للزجل بوصفه شعر ا م لقى بالدارجة، ولمختلف تعبيرات التراث اللامادي.

وأفاد بلاغ للمنظمين أن برنامج الملتقى، المنظم بشراكة مع المركز الثقافي إكليل فاس، يتضمن تنظيم ندوة فكرية يوم 30 يناير ستجتمع باحثين في التراث لمناقشة تنوع واختلاف الموروث الشعبي المغربي.

وستتخلل هذا اللقاء أيضا عدة عروض تندرج ضمن المحور نفسه، ت سلط الضوء على مختلف تجليات التراث الشعبي المغربي وحضوره وانعكاسه في الإبداع الشعري الزجلي.

وبالموازاة مع هذا اللقاء الفكري، يتضمن هذا الموعد الثقافي فقرة فنية من خلال عرض موسيقي يتناغم مع المواضيع الثقافية والتراثية التي تم التطرق إليها خلال المنتدى.

وسيتواصل البرنامج يوم 31 يناير بتنظيم عدة أنشطة ثقافية، من بينها جلسة مخصصة لتقديم وتوقيع دواوين زجلية لكل من الزجالة غزلان شرفي والزجال عبد الواحد الهروشي.

وسيشارك في هذا اللقاء زجالون من مختلف مدن المملكة، ما سيتيح فضاء للنقاش والتبادل حول الشعر الشعبي وتجلياته المعاصرة.

ومع: 27 يناير 2026

