الجمعة 28 نونبر 2025

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لبني ملال، خلال اجتماعها الرابع برسم سنة 2025، المنعقد يوم الخميس 27 نونبر، على 9 مشاريع سوسيو-اقتصادية جديدة، بغلاف مالي إجمالي ناهز 23,17 مليون درهم، منها حوالي 12,92 مليون درهم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتتوزع هذه المشاريع، التي تم اعتمادها خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال، محمد بنرباك، بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية، على برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (6 مشاريع)، بتكلفة إجمالية قدرها 6,27 مليون درهم.

وتروم هذه المشاريع تعزيز العرض الصحي والاجتماعي من خلال اقتناء تجهيزات لمركز تصفية الدم بالقصيبة، ودعم تسيير دور الأمومة ومراكز تصفية الدم، فضلا عن تنظيم قوافل طبية ودعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

كما يتعلق الأمر ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (مشروعان مهيكلان)، بتكلفة 11,9 مليون درهم، ويهدفان إلى تثمين سلسلة الزعفران بالمناطق الجبلية، وتعزيز الحس المقاولاتي لدى شباب الإقليم.

أما في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، فقد تم رصد غلاف مالي قدره 4 ملايين درهم لتعويض البناء المفكك بالصلب بمؤسسات التعليم الأولي في الوسط القروي، في خطوة تروم تجويد ظروف التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي الجهة أن انعقاد هذه الدورة يأتي تفعيلا للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن انطلاقتها يوم 19 شتنبر 2018، مبرزا أن هذا الورش الملكي في هذه المرحلة، مكن من ترسيخ فلسفة ومبادئ جديدة، ومأسسة مقاربة تشاركية مبنية على التشاور والتضامن والمشاركة الفعالة.

كما استعرض السيد بنرباك حصيلة تدخلات المبادرة على مستوى الإقليم، مشيرا إلى أن قطاع التعليم شكل إحدى الركائز الأساسية، حيث مكنت المبادرة من بناء وتجهيز 15 دارا للطالب والطالبة، واقتناء ما يزيد عن 100 حافلة للنقل المدرسي، إضافة إلى بناء وتجهيز ما يزيد عن 100 وحدة للتعليم الأولي.

وفي القطاع الصحي، أوضح المسؤول الترابي أن المجهودات انصبت على تعزيز العرض الصحي، عبر اقتناء ما يزيد عن 50 سيارة إسعاف، و10 وحدات طبية متنقلة، وتجهيز مراكز صحية، فضلا عن الشق المتعلق بإدماج الشباب، والذي تم لأجله إحداث أربع فضاءات للتوجيه المهني بكل من ناوور، تاكزيرت، زاوية الشيخ وبني ملال، إضافة إلى منصة متنقلة، وذلك بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وعلاوة على المصادقة على المشاريع الجديدة، شكل هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار تنزيل برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والرامية أساسا إلى تحصين المكتسبات وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مناسبة لتقديم حصيلة تقدم إنجاز مشاريع هذا الورش الملكي برسم سنة 2025، حيث بلغ عدد المشاريع المعتمدة 53 مشروعا بتكلفة إجمالية تفوق 74,9 مليون درهم (بنسبة إنجاز بلغت 47 في المائة).

(ومع: 28 نونبر 2025)

