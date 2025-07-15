الاثنين 14 يوليو 2025

اختتمت الأحد 13 يوليوز بمحيط سد الأمير مولاي عبد الله بجماعة تامري بعمالة أكادير إداوتنان حملة تحسيسية وتوعوية حول مخاطر السباحة في حقينات السدود، نظمت تحت شعار "السباحة في السد كتأدي للموت، نتجنبوها قبل ما يفوت الفوت".

وتندرج هذه المبادرة المنظمة من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة منذ 2 يوليوز الجاري تحت إشراف وزارة التجهيز والماء، في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى الحماية والحد من حوادث الغرق.

وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يصاحبه من توافد العديد من المواطنين، خاصة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، كالسدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قالت رئيسة مصلحة التواصل و التعاون بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، سهام طالبي، إن هذه الحملة تميزت بتنظيم مجموعة من الأنشطة الميدانية والتوعوية بمختلف الجماعات الترابية التابعة لحوض سوس ماسة، من بينها توزيع منشورات وملصقات تحسيسية.

وأضافت أنه جرى كذلك تنظيم لقاءات مباشرة مع الساكنة المحلية، إلى جانب تثبيت لوحات تحذيرية بالقرب من حقينات السدود، وذلك بهدف إيصال الرسائل الوقائية إلى أكبر عدد ممكن من المرتادين، وتعزيز ثقافة السلامة.

كما شهدت الحملة تنظيم محطة بسد يوسف بن تاشفين، بمشاركة مجموعة من المتطوعين الفرنسيين، في إطار برنامج للتبادل والتعاون الدولي بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز قيم التضامن والشراكة.

وشكلت هذه المحطة فرصة للتفاعل المباشر مع الساكنة المحلية، وتبادل التجارب في مجالات التوعية البيئية والوقاية من المخاطر المرتبطة بالسباحة في حقينات السدود.

(ومع: 14 يوليوز 2025)