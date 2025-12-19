الاثنين 22 دجنبر 2025

ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأحد 21 دجنبر بملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، حفل افتتاح النسخة الـ 35 من كأس إفريقيا للأمم - المغرب 2025، التي تستضيفها المملكة إلى غاية 18 يناير المقبل.

ولدى وصوله إلى ملعب "الأمير مولاي عبد الله"، استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، السيد فيصل العرايشي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السيد جياني إنفانتينو، ورئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، السيد باتريس موتسيبي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيد فوزي لقجع.

وتقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد، أيضا، والي جهة الرباط – سلا - القنيطرة، عامل عمالة الرباط، السيد محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس الجهة، السيد رشيد العبدي، ورئيسة المجلس الجماعي للرباط، السيدة فتيحة المودني، ورئيس مجلس عمالة الرباط، السيد عبد العزيز الدرويش، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، المسؤولة التقنية عن ملعب "الأمير مولاي عبد الله"، السيدة زينب بنموسى، ورئيس مجلس مقاطعة يعقوب المنصور، السيد عبد الفتاح العوني.

كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن المدير العام لشركة المنشآت الرياضية للرباط (إنسبورا)، المسيرة لملعب "الأمير مولاي عبد الله"، السيد سعيد لخدا، والأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السيد ماتياس غرافستروم، والكاتب العام للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، السيد فيرون موسينغو-أومبا، وأعضاء من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

إثر ذلك، التحق صاحب السمو الملكي ولي العهد بالمنصة الملكية، حيث تابع سموه حفل افتتاح كأس إفريقيا للأمم الذي تميز بعروض فنية بهيجة تحتفي على الخصوص بالوحدة، والهوية والقوة الراسخة لكرة القدم الإفريقية، عبر رحلة غامرة تتخللها حركات فنية متناغمة يشكل فيها الضوء الخيط الناظم الذي يربط بين الثقافات والأجيال والأحلام، والاحتفاء ب " المغرب، أرض كرة القدم " وبإفريقيا كقارة تحتضن تنوعها بقوة وفخر.

بعد ذلك، ألقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السيد جياني إنفانتينو، كلمة أعرب فيها عن جزيل شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله " لاستقبالنا في المغرب، هذا البلد الرائع، بلد كرة القدم والشغف والسلام " ولتوحيد إفريقيا والعالم في هذه المناسبة السعيدة.

كما تمنى حظا سعيدا للمنتخبات ال 24 المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، التي ستكون " أجمل كأس إفريقيا في التاريخ ".

من جهته، أعرب رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، السيد باتريس موتسيبي، في كلمة مماثلة، باسم الـ "كاف" واتحاداتها الأعضاء، عن شكره العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

كما أعرب عن شكره للمغاربة على حبهم لكرة القدم، مرحبا بشعوب إفريقيا والعالم التي ستتابع أجمل كرة في القارة، ونجوم الكرة الإفريقية.

وقال " نحن، في إفريقيا، ملتزمون بجعل كرة القدم عاملا لتوحيد الشعوب "، مضيفا أن المغرب وإفريقيا أظهرا للعالم أجمع خلال كأس العالم قطر 2022 ما يمكن للأفارقة أن يفعلوه.

إثر ذلك، أعلن السيد موتسيبي، رسميا، عن افتتاح النسخة ال 35 من كأس إفريقيا للأمم - المغرب 2025.

وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الملكية، التحق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالمنصة الملكية، حيث تابع سموه المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا للأمم - المغرب 2025، بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره من جزر القمر.

وبعد عزف النشيدين الوطنيين لجزر القمر والمغرب، توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى أرضية الملعب لتحية لاعبي الفريقين وحكام المباراة، قبل أن تؤخذ لسموه صور تذكارية معهم.

إثر ذلك، أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الانطلاقة الرمزية للمباراة.

عقب ذلك، التحق صاحب السمو الملكي ولي العهد بالمنصة الملكية لمتابعة مجريات المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المغربي بهدفين لصفر.

(ومع: 21 دجنبر 2025)