الخميس 25 دجنبر 2025

تجاوز مطار محمد الخامس بالدار البيضاء عتبة تاريخية باستقباله ما يناهز 11 مليون مسافر، ﻣﺆﻛﺪا اﺳﺘﺤﻮاذه ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ 31 بالمائة ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي، بفضل الزخم الاستثنائي الذي يرافق كأس إفريقيا للأمم 2025.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للمطارات، أنه ﺧﻼل ھﺬا اﻷﺳﺒﻮع، ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﻄﺎر، وﻷول ﻣﺮة، ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ لـ 11 ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺆﺷﺮ على مرحلة ﻣﻔﺼﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎره اﻟﺘﻨﻤﻮي.

وأبرز المكتب أن "مطار ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ يعزز موقعه اﻟﻤﺤﻮري ﻓﻲ دﯾﻨﺎﻣﯿﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪﯾﻦ اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﻘﺎري، منخرطا بذلك ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ أﻓﻖ 2030".

وﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ھﺬه اﻟﺴﻨﺔ، اﻧﺘﻘﻞ ﺣﺠﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﻦ 10,5 ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻨﺔ 2024 إﻟﻰ 11,5 ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﻢ ﺳﻨﺔ 2025 ، أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪره 9,3 ﻓﻲ المائة، وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﺸﺠﻌﯿﻦ واﻟﻮﻓﻮد اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﺰوار اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﺄس إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻟﻸﻣﻢ 2025، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﺮددات اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺠﻮي.

وﯾﺆﻛﺪ ھﺬا اﻷداء اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء، اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻤﺜﻞ 31 ﻓﻲ المائة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي ﺑﻤﻄﺎرات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻄﺎر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﻐﺮب.

وﺗﻨﺪرج اﻵﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ "ﻣﻄﺎرات 2030"، اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ، ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ، وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻔﺮ، وﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﺒﻨﯿﺎت اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ.

وﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر، ﯾﺘﻄﻠﻊ ﻣﻄﺎر اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺒﺎل 12,5 ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2026، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ أﻓﻖ ﺳﻨﺔ 2030.

وخلص البلاغ إلى أن ﻛﺄس إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻟﻸﻣﻢ 2025 تعد راﻓﻌﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮﯾﻊ، ﻣﺒﺮزة ﻗﺪرة ﻣﻄﺎر اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻈﺎھﺮات ذات اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، وإدراج اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪيدة من النمو.

