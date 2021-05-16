الأردن .. تواصل الجسر الجوي المغربي لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة الموجهة بتعليمات ملكية سامية لفائدة الشعب الفلسطيني

تواصل الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة، الموجهة بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس ، لفائدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بوصول طائرة عسكرية ثانية، على متنها الدفعة الثانية من هذه المساعدات، صباح اليوم الأحد، إلى مطار ماركا المدني بالعاصمة الاردنية عمان.

وكان في استقبال هذه المساعدات سفير المملكة المغربية في الأردن السيد خالد الناصري وأعضاء السفارة ، وممثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية، وممثل سفارة دولة فلسطين بعمان.

وحطت في وقت سابق اليوم بنفس المطار طائرة أولى على متنها مواد غذائية أساسية وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية، ومن المنتظر نقل هذه المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية بواسطة شاحنات عبر الجسر الحدودي بين الأردن وفلسطين.

وسيتم أيضا إرسال شحنة مساعدات مماثلة على متن طائرتين في اتجاه العاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يتم نقلها نحو قطاع غزة.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، قد تفضل بإعطاء تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهذه المساعدات الإنسانية التي تتكون من 40 طنا، تتألف من مواد غذائية أساسية (30 طنا) وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية (10 أطنان).

ويأتي هذا القرار الملكي في إطار دعم المملكة المتواصل للقضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وكانت المملكة المغربية قد أدانت بأشد العبارات أعمال العنف الم رتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والتي لا يؤدي استمرارها سوى إلى تعميق الهوة ، و تأجيج الأحقاد وإبعاد فرص السلام أكثر في المنطقة.

وتظل المملكة المغربية ، التي تضع القضية الفلسطينية في مقدمة انشغالاتها ، وفية لتمسكها بتحقيق حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، من خلال إقامة دولة فلسطينية داخل حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومع:16/05/2021