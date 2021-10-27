الاجتماع الوزاري التحضيري الثاني للقمة المقبلة للاتحاد الافريقي-الاتحاد الأوروبي بكيغالي

افتتحت يوم الثلاثاء في كيغالي أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري الثاني للقمة المقبلة للاتحاد الأوروبي- الاتحاد الافريقي، بمشاركة المغرب.

ويمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، المغرب في هذا الاجتماع، الذي يترأسه بشكل مشترك وزير شؤون خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، السيد كريستوف لوتندولا، الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الإفريقي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد جوزيب بوريل.

كما يضم الوفد المغربي كلا من السيد محمد مثقال ، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، وعمر أمغار ، مدير الاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ورضوان الدغوغي مدير الشؤون الأوروبية بالوزارة.

وخلال هذا الاجتماع ، قام وزراء شؤون خارجية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بتقييم التقدم المحرز منذ القمة الخامسة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الافريقي (أبيدجان 29-30 نونبر 2017) ، وتبادلوا وجهات النظر حول الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي وكذلك سبل تعزيز التعاون. وفي أفق عقد القمة السادسة الاتحاد الأوروبي -الاتحاد الافريقي في بروكسل في أوائل 2022 ، حدد الوزراء أهم الأولويات والتحديات المشتركة التي يتعين إدراجها ضمن جدول أعمال القمة ، مشيرين على وجه الخصوص إلى الاستجابة لوباء كوفيد -19 ، وتعزيز القدرة على الصمود، والاستثمار في التحول الرقمي والايكولوجي، والسلم والأمن والحكامة العالمية والهجرة والتنقل وكذا تعزيز تعليم العلوم وبناء القدرات.

وبحسب المنظمين، سيتم في ختام أشغال الاجتماع الوزاري اعتماد بيان مشترك يتضمن الخلاصات والأولويات التي تم تحديدها.

(ومع 26/10/2021)