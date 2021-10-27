الرئيس الرواندي بول كاغامي يستقبل السيد بوريطة

استقبل رئيس جمهورية رواندا، فخامة السيد بول كاغامي، يوم الثلاثاء بكيغالي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وأعرب الرئيس كاغامي، خلال هذا الاستقبال، عن مشاعر الصداقة والتقدير الكبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معربا عن إعجابه القوي بالإنجازات العديدة التي حققها المغرب، الذي أصبح، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، نموذجا مرجعيا في إفريقيا في مختلف المجالات.

كما عبر رئيس الدولة عن التزام رواندا بتعزيز التعاون متعدد القطاعات بشكل أكبر بين الرباط وكيغالي.

وشكل هذا الاستقبال مناسبة للرئيس الرواندي والسيد بوريطة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد رئيس الدولة بالجهود المعترف بها التي يبذلها المغرب ليصبح قطبا للسلام والاستقرار في إفريقيا.

ويقوم السيد بوريطة بزيارة إلى رواندا بمناسبة الاجتماع الوزاري التحضيري الثاني للقمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها في فبراير المقبل ببروكسيل، والتي أجرى على هامشها محادثات ثنائية مع عدة وزراء خارجية الدول الإفريقية والأوروبية.

(ومع 26/10/2021)