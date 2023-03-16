السيد أخنوش يجري مباحثات مع رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع أنخيل فيكتور توريس، رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، وذلك بحضور ريكاردو دييز هوشلايتنر سفير مملكة إسبانيا في المغرب.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الزيارة تندرج في إطار مواصلة الدينامية الإيجابية، التي أطلقها انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا شهر فبراير الماضي في الرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني السيد بيدرو سانشيز.

وأضاف المصدر ذاته أن الزيارة تفتح أيضا الباب أمام الحكومات الإقليمية في إسبانيا، للانخراط في تكريس الموقف الإيجابي للحكومة المركزية في مدريد بشأن القضية الوطنية، والذي يؤكد وجاهة مخطط الحكم الذاتي، باعتباره الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وتابع البلاغ أن الطرفين أشادا في هذا اللقاء، بالتنسيق المشترك بين المغرب وإسبانيا في ملف الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل الشراكة والتعاون بين جزر الكناري، ومختلف أقاليم المملكة المغربية.

ورحب رئيس الحكومة – يضيف البلاغ- بمتانة العلاقات الثنائية بين المغرب وجزر الكناري، موضحا أن الروابط التاريخية والقرب الجغرافي بين الجانبين تفتح أمامهما آفاقا واعدة للشراكة الاقتصادية.

كما نوه السيد أخنوش بالمقاولات الكنارية المستقرة في المغرب، والتي تهتم بالإمكانيات الكبيرة المتاحة بالمملكة في قطاعي السياحة والطاقات المتجددة، لافتا إلى أن هذه الشراكة الاقتصادية الثنائية يمكن أن تتعزز على مستوى مجموعة من المجالات منها تحلية مياه البحر والسياحة.

(ومع 15/03/2023)