السيد وهبي يؤكد الحاجة إلى حكومة منسجمة وقادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين

أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء بالرباط، أن ثمة حاجة اليوم إلى تشكيل حكومة قوية ومنسجمة وقادرة على الاستجابة للانتظارات الكبيرة للمواطنين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وقال السيد وهبي في كلمة له خلال لقاء صحفي بالرباط ، أعلن خلاله رئيس الحكومة المعين السيد عزيز اخنوش عن الأغلبية الحكومية التي ستتكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، إنه "يتعين علينا أن نقدم نموذجا لحكومة قوية، منسجمة وتشتغل على جميع الواجهات (...) وتتعامل بمسؤولية مشتركة وتواجه الملفات ولا تؤخرها".

وأكد أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا في الاقتراع التشريعي لثامن شتنبر برصيد 87 مقعدا، أن الارادة المشتركة للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، "هي التي يمكن أن تبني نموذجا جيدا لحكومة منسجمة بأفكارها وفي سلوكها ومواقفها تجاه القضايا" مشددا على أن حزبه "سيساعد بشكل كبير على تحقيق هذا الانسجام".

ونوه السيد وهبي في هذا السياق، بالتحالف بين الأحزاب الثلاثة على مستوى المؤسسات الترابية "من أجل بناء مؤسسات جماعية وترابية قريبة من المواطن، ومنسجمة" ، معربا عن الأمل في أن يشمل هذا التنسيق المؤسسات الحكومية.

وقال السيد وهبي إن حزب الأصالة والمعاصرة سيتعامل بحسن نية وبصدق ونزاهة وجرأة ووضوح طيلة فترة ولاية هذه الحكومة، مضيفا أن " الإرادة والشجاعة والجرأة ستعطي للمغرب تجربة فريدة، وستؤكد للعالم والعالم العربي بأن المغرب يعالج قضاياه بشكل ديموقراطي ".

تجدر الإشارة الى أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية تتوفر على 270 مقعدا، موزعة على حزب التجمع الوطني للأحرار المتصدر للانتخابات التشريعية ب 102 مقعدا، ثم حزب الاصالة والمعاصرة ب 87 مقعدا فحزب الاستقلال بمجموع 81 مقعدا.

ومع:22/09/2021