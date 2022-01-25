القيادة العليا للمنطقة الجنوبية تحتضن اجتماعا للتخطيط الرئيسي لتمرين “الأسد الإفريقي 2022”

بتعليمات سامية لجلالة الملك ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، يحتضن مقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية ، من 24 إلى 28 يناير 2022، اجتماعا للتخطيط الرئيسي لتمرين “الأسد الإفريقي 2022” ، بمشاركة ممثلي العديد من البلدان منها المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الهدف من هذا الاجتماع هو تحديد طرق تنفيذ الأنشطة المختلفة لتمرين “الأسد الإفريقي 2022” التي ستشمل ، بالإضافة إلى التكوينات المتعلقة بالجوانب ذات الصلة بالعديد من المجالات العملياتية ، تدريبات على عمليات مكافحة الجماعات الإرهابية ، والتمرينات البرية والمحمولة جوا والجوية والبحرية ، وإزالة التلوث (النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي).

وخلص البلاغ إلى أن تمرين “الأسد الإفريقي 2022” ، المتوقع تنظيمه في الفترة ما بين 20 يونيو وفاتح يوليوز 2022 بمناطق أكادير وطانطان والمحبس وتارودانت والقنيطرة وبن جرير، يروم تطوير قابلية العمل المشترك التقني والإجرائي بين القوات المسلحة الملكية وقوات البلدان المشاركة، وكذا التدريب على تخطيط وقيادة عمليات مشتركة في إطار متعدد الجنسيات.

ومع 25/01/2022