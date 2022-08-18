المغرب/ المنظمة العالمية للهجرة : إطلاق منصة افتراضية للتدريب حول مكافحة الاتجار بالبشر

أطلقت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بشراكة مع المنظمة العالمية للهجرة، منصة افتراضية للتدريب حول الاتجار بالبشر www.formationtraite.net، لفائدة الفاعلين المؤسسين وفعاليات المجتمع المدني الناشطة في المجال.

وأوضحت اللجنة الوطنية، في بيان لها، أنه بشراكة مع المنظمة العالمية للهجرة، تم إطلاق هذه المنصة الافتراضية لفائدة الفاعلين المؤسسيين المعنيين، ولاسيما المساعدين الاجتماعيين، ومفتشي الشغل وممثلي إنفاذ القانون، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك أي شخص آخر مهتم من أجل تعميق معرفتهم بالموضوع.

وأشارت إلى أن إطلاق هذه المنصة يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية التي تتولى رئاستها وكتابتها الدائمة وزارة العدل بتفويض من رئيس الحكومة، في مجال دعم وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال وتعزيز آليات التحسيس والتوعية بهذه الظاهرة. وتقترح المنصة الافتراضية باللغتين العربية والفرنسية، بحسب المصدر ذاته، 8 وحدات تدريبية تفاعلية، مفتوحة في وجه العموم مجانا عبر التسجيل على المنصة، لتتبع مضامين الوحدات التدريبية بشكل تدريجي مع اجتياز اختبارات تقييمية قبل الحصول على شهادة التدريب عند نهايته واجتياز الاختبار النهائي.



ومع: 18 جمت غشت 2022