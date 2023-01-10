المغرب- مالاوي.. التأكيد على أهمية التعاون البرلماني في مواجهة التحديات المشتركة

أكد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي كاترين غوتاني هارا، يوم الاثنين بالرباط، على أهمية التعاون البرلماني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين أعربا خلال مباحثات جرت بينهما بمقر مجلس النواب في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها السيدة غوتاني هارا للمغرب على رأس وفد برلماني هام، عن الإرادة القوية لتعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، كما اتفقا على التوقيع على مذكرة للتفاهم تشمل مشاريع ومجالات التعاون ذات الأولوية.

وأضاف البلاغ أن رئيس مجلس النواب رحب في مستهل هذا اللقاء بزيارة رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي والوفد المرافق لها، مثمنا موقف بلادها الداعم لسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها، وكذا قرار افتتاح قنصلية لجمهورية مالاوي بمدينة العيون.

وفي هذا السياق، استعرض السيد الطالبي العلمي تجربة المملكة في المجال الفلاحي، وفي الحد من تداعيات التغيرات المناخية، وترشيد استغلال المياه، والتوجه نحو الطاقة الخضراء والمتجددة، مذكرا بالأهداف الاستراتيجية التي حددها المغرب في هذا المجال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهتها، أشادت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي بالدعم الذي يقدمه المغرب لبلادها فيما يتعلق بالأسمدة الفلاحية، مشددة على الأهمية البالغة لهذا الدعم ووقعه الإيجابي لدى المزارعين.

وأوضحت السيدة غوتاني هارا أن زيارتها إلى جانب الوفد المرافق لها للمملكة تهدف إلى توطيد التعاون البرلماني، والاطلاع على المكتسبات التي تحققت في عدة مجالات، لاسيما ما يتعلق بالقطاع الفلاحي والطاقي والبيئي وكذا في مجال التعليم والصحة والشباب، مؤكدة أن المغرب ومالاوي يواجهان التحديات ذاتها وأنه من المهم تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من بعضهما البعض.

على صعيد آخر، هنأت السيدة هارا المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بمناسبة بلوغه نصف نهائي كأس العالم الذي أقيم بدولة قطر نهاية السنة الماضية، وقالت "كل إفريقيا فخورة بإنجاز المنتخب المغربي".

وقد شكلت مباحثات رئيس مجلس النواب مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي مناسبة أيضا للتطرق لعدد من المواضيع الهامة من قبيل الرقمنة والهجرة وسبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

حضر هذا اللقاء عن الجانب المغربي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-مالاوي بمجلس النواب عزيز الفيدي، وعن الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي، البرلمانيين فيدسون شيسيل، وبودين متونغا، وجيسن أساك كانيكا، وأرنولد ويليام كادزانجا، و وفرانسيسكا ماسامبا تويلا.

(ومع 09/01/2023)