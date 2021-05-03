المغرب يعلن اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس السارس-كوف-2

أعلنت وزارة الصحة أن منظومة الرصد الوبائي ومنظومة تدبير المخالطين والبؤر سجلت بمدينة الدار البيضاء حالتي إصابة مؤكدة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لليقظة والتصدي لوباء كوفيد- 19، مشيرة إلى أن الأوساط العلمية ترجح أن تكون هذه السلالة سريعة الانتشار.

وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أن الحالة الأولى سجلت لدى شخص وافد والثانية لدى مخالط له من جنسية أجنبية مقيم بالمغرب، حيث تم تأكيد الاصابة بالسلالة المتحورة بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط، عضو الائتلاف الوطني لمختبرات الرصد الجينومي.

وأكدت الوزارة أنه تم التكفل بالحالتين وكل مخالطيهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري بها العمل، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة.

وبالموازاة مع استمرار التحريات والاجراءات الهادفة الى منع تفشي هذه السلالة بالمملكة، شددت الوزارة على أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني وإخباره بكل المستجدات، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذه الجائحة.

وأهابت بالمواطنات والمواطنين الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية والانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها بلادنا.

ومع:03/05/2021