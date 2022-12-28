انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2023

انطلقت، اليوم الأربعاء، عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2023 ، والتي ستنتهي في ال 25 فبراير 2023.

وكان وزير الداخلية قد دعا، في بلاغ له، الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني: www.tajnid.ma وذلك ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء (28 دجنبر الجاري).



وتشكل الخدمة العسكرية برسم سنة 2023 فرصة جديدة للشباب الراغبين في تطوير قدراتهم المعرفية والمهنية، من أجل ولوج سوق الشغل والاندماج في الحياة الاجتماعية.

وتلقى الخدمة العسكرية إقبالا مهما ونوعيا من لدن الشباب، خاصة فئة الإناث، كما تشير إلى ذلك المعطيات الصادرة عن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم السنة الجارية، إذ أن عدد الشباب الذين استكملوا إجراءات الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2022، بلغ 178 ألفا و166.

كما تشير ذات الأرقام إلى أن عدد الشابات اللائي تطوعن للخدمة العسكرية، خلال نفس الفترة، بلغ 29 ألفا و13 شابة أي بنسبة تفوق 16 بالمائة من مجموع الشباب الذين تم إحصاؤهم.

ويظل الانخراط في الخدمة العسكرية مبادرة تجسد روح المسؤولية والمواطنة الحقة التي يتحلى بها الشباب المغربي، هم رجال ونساء مستقبل هذا الوطن، خدمة لأهداف نبيلة، تقوم على ترسيخ قيم المواطنة وإذكاء روح الانتماء للوطن والذود عن مصالحه العليا.

ومع: 28 دجنبر 2022