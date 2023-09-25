انعقاد مجلس للحكومة بعد غد الأربعاء

ينعقد بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث وكالة تأهيل وتنمية الأطلس الكبير.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

(ومع 25.09.2023)