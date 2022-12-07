تعزيز التعاون البرلماني محور مباحثات بين رئيسي مجلس النواب المغربي والشيوخ الكولومبي

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية كولومبيا، روي ليوناردو باريراس مونتي أليغري، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المباحثات، التي جرت بحضور سفير جمهورية كولومبيا بالرباط، خوسي ريناتو سالازار أكوستا، تمحورت حول العلاقات الثنائية بين البلدين، التي يجب أن تظل إيجابية من خلال الحوار الدائم والتواصل الفعال، مشيرا إلى أنه تمت الإشادة، في هذا الصدد، بالعلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف وبأدوار الديبلوماسية البرلمانية لتصحيح الأوضاع وتوضيح المواقف، كما تم التأكيد على أهمية مجموعتي الصداقة البرلمانية والزيارات المتبادلة والتشاور الدائم في ترسيخ علاقات إيجابية ودائمة.

وأضاف المصدر ذاته أن السيد الطالبي العلمي أكد أن المغرب يحترم الوحدة الترابية للدول وتعمل على إشعاع السلم والأمن الدوليين، مشددا على أن المملكة تحترم سيادة الدول وترفض التدخل في شؤونها الداخلية.

وبعدما سجل أن اللقاء يشكل فرصة إيجابية لتوضيح المواقف وتعزيز الحوار البرلماني المشترك، استعرض رئيس مجلس النواب المكتسبات التي حققها المغرب في عدة مجالات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة والتأييد الإقليمي والدولي الذي تحظى به، داعيا البرلمانيين الكولومبيين إلى زيارة المغرب للاطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع بالأقاليم الجنوبية المغربية وما تنعم به من تنمية وازدهار. كما وجه، في هذا الإطار، الدعوة لرئيس مجلس النواب الكولومبي للقيام بزيارة عمل للمملكة المغربية.

من جهته، أعرب السيد باريراس مونتي أليغري عن شكره للسيد الطالبي العلمي على الاستقبال والمباحثات الفعالة التي تترجم عمق وإيجابية العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، مؤكدا على أهمية تكثيف العلاقات البرلمانية وتعزيزها من خلال مجموعتي الصداقة والحوار والتشاور البناء والدائم لتعبيد الطريق أمام علاقات إيجابية مغربية-كولومبية، وألا يكون بعد المسافة بين البلدين عائقا لتواصل برلماني فعال.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب يعد عضوا ملاحظا لدى برلمان مجموعة دول الأنديز الذي يضم برلمانات كل من كولومبيا والبيرو والشيلي والإكوادور وبوليفيا، وهو فضاء إضافي هام للحوار والتشاور الدائم بين البرلمانيين من المغرب وكولومبيا.

(ومع 06/12/2022)