رئيس مجلس المستشارين يتباحث بالرباط مع وزير خارجية غواتيمالا

تباحث رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، يوم الثلاثاء بالرباط، مع وزير خارجية غواتيمالا، ماريو أدولفو بوكارو، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن الجانبين تناولا، خلال هذا اللقاء، سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي الذي لا يزال دون مستوى الروابط السياسية المتينة القائمة بينهما.

وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، شدد السيد ميارة على ضرورة العمل من أجل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي مع غواتيمالا، “التي تعتبر من أصدقاء المغرب، وتتبنى مواقف داعمة للوحدة الترابية للمملكة”.

من جهته، عبر السيد أدولفو بوكارو عن سعادته بزيارة المغرب، مشددا على أهمية العمل من أجل تطوير العلاقات الثنائية في بعدها البرلماني، لا سيما من خلال تفعيل آلية مجموعة الصداقة والتعاون التي من شأنها أن تكون “بداية مهمة” لتعميق وتمتين الصداقة المغربية-الغواتيمالية.

(ومع 29/11/2022)