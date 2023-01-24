رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا فلسطينيا

استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بمقر المجلس، وفدا من الشخصيات الفلسطينية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لوكالة بيت مال القدس الشريف.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن أعضاء الوفد الذي ضم كلا من سفير فلسطين المعتمد بالرباط ،جمال الشوبكي وشخصيات دينية وأكاديمية ورجال أعمال وفاعلين جمعويين فلسطينيين من القدس وغزة، أكدوا دعمهم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها.



كما ثمنت الشخصيات الفلسطينية، وفق البلاغ، مبادرات المغرب لنصرة القضية الفلسطينية، معربة عن شكرها وامتنانها لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس على الدعم الذي يقدمه جلالته نصرة للقضية الفلسطينية، والأدوار الرائدة التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف على هذا الصعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة بيت مال القدس الشريف التي تحتفل بمرور 25 عاما على هيكلتها، بدأت عملها بشكل فعلي سنة 1998، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل على تنفيذ مشاريع اجتماعية في القدس وتساهم في حماية المدينة المقدسة والحفاظ على موروثها الديني والحضاري ودعم ساكنتها.

ومع: 24 يناير 2023