سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من ثبت تورطه في قضية توزيع التذاكر بمونديال قطر

أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، يوم الخميس، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من ثبت تورطه في قضية توزيع التذاكر على المشجعين المغاربة خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم بقطر.

وقال السيد لقجع، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة إنه "بالنسبة لقضية التذاكر، إجراءات صارمة ولا تقبل أي جدال، ستتخذ في الاجتماع المقبل (للمكتب المديري للجامعة) يوم الإثنين 16 يناير المقبل". وأضاف أنه "سيتم إخبار الرأي العام بكل القرارات بكل وضوح وشفافية"، مشددا على أن "المبدأ واضح : كل من تجاوز الأمور التي من أجلها بذل المجهود لفائدة الجماهير المغربية ستصدر في حقه العقوبة المناسبة والضرورية".

وكان السيد لقجع قد أدان خلال اجتماع المكتب المديري للجامعة الذي انعقد أول أمس الثلاثاء، الممارسات السيئة لبعض الافراد المنتمين لأسرة كرة القدم الوطنية، وذلك خلال توزيع التذاكر على المشجعين المغاربة في قطر، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة تتكون من أعضاء يمثلون اللجان المستقلة للجامعة التي ستقوم بتسليط الضوء على هذا الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة ضد كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات.

من جهة أخرى، قدم السيد لقجع بصفته الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال هذه الندوة، معطيات حول التوازنات الاقتصادية لسنة 2022، حيث أكد أن الوضعية المالية بالمملكة خلال السنة الجارية، ورغم كل الإشكالات والتقلبات التي تعرفها الساحة الدولية، وفرت الظروف لمواجهة كل النفقات الطارئة.

(ومع 29/12/2022)