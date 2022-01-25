كوفيد-19.. 6362 إصابة جديدة و34 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 6362 إصابة بفيروس (كوفيد-19)، وبلغ عدد المتعافين 9802 شخصا، فيما تم تسجيل 34 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 4 ملايين و226 ألفا و358 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و56 ألفا و636 شخصا، مقابل 24 مليونا و643 ألفا و727 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و107 آلاف و525 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و33 ألفا و693 حالة بنسبة تعاف تبلغ 93.3 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و201، بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (1732)، وفاس-مكناس (1101)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (908)، والرباط-سلا-القنيطرة (857) وبني ملال-خنيفرة (326)، ومراكش-آسفي (325)، والشرق (306)، وسوس-ماسة (290)، ودرعة-تافيلالت (210)، والعيون-الساقية الحمراء (124)، وكلميم-وادنون (118)، والداخلة-وادي الذهب (65).

أما الوفيات، فتتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (15) وسوس-ماسة (6) والرباط-سلا-القنيطرة (5)، ومراكش-آسفي (2)، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات فاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة، والشرق، والعيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 58 ألفا و631 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 150 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 691 حالة، 27 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) 13.2 في المائة.

ومع 25/01/2022