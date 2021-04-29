لجنة وزاراتية : أسواق..تموين وافر وأسعار مستقرة خلال النصف الأول من رمضان

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، خلال اجتماع لها يوم الخميس، أن الأسواق مزودة بشكل وافر والأسعار مستقرة عموما خلال النصف الأول من شهر رمضان.

وذكر بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عقب ثالث اجتماع للجنة ، أنه "بعد الاطلاع على تقارير مصالح القطاعات المعنية المتعلقة بالنصف الأول من الشهر الفضيل، أكدت اللجنة على أن الأسواق لازالت مزودة بالمواد الأكثر استهلاكها بشكل جيد وبتنوع في المواد المعروضة".

وأضاف أنه فيما يخص الأسعار المسجلة خلال هذه الفترة، فتبقى مستقرة على العموم مع تسجيل منحنی تراجعي لأسعار مجموعة من المواد خاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في الطلب خلال الأيام الأولى من هذا الشهر الفضيل، حيث تم تسجيل مقارنة مع نفس الفترة من شهر رمضان للسنة الماضية، انخفاضات في أسعار التمور والفواكه الجافة والقطاني والزبدة وبعض الخضر كالبصل، مشيرا إلى أن أسعار مواد أخرى عرفت ارتفاعات نسبية كاللحوم البيضاء والطماطم وبعض أصناف الفواكه.

وخلص البلاغ بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل عملية المتابعة لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

ومع:29/04/2021