مداخيل القطاع السياحي لسنة 2022 تسجل ارتفاعا بنسبة 120 بالمائة مقارنة مع سنة 2019

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، يوم الخميس، أن مداخيل القطاع السياحي لسنة 2022 سجلت ارتفاعا بنسبة 120 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.

وقال السيد بايتاس في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن “السياحة عرفت عودة قوية جدا بعد فتح الحدود، مقارنة مع سنة 2019″، مبرزا أنه إذا “قارنا مداخيل السنتين نجد أنها تضاعفت بـ120 بالمائة خلال 2022”.

وأوضح الوزير أن قطاع السياحة سيعرف، خلال الشهر المقبل، إطلاق مخططات عمل جديدة، ستحمل مجموعة من المستجدات تهدف إلى إعادة النظر في الحملات الترويجية.

من جهة أخرى، سجل السيد بايتاس أن صادرات قطاع الصناعة التقليدية “ستتجاوز لأول مرة سقف مليار درهم، متم شهر دجنبر الجاري”، مذكرا بأن “أحسن رقم حققه المغرب في هذا المجال، كان حوالي 795 مليون درهم، وهذا يعود بالدرجة الأولى الى حجم الطلب الحالي على الصناعة التقليدية لبلادنا”.

(ومع 29/12/2022)