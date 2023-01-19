مدريد : تتويج المغرب “أفضل وجهة سياحية مستدامة صاعدة”

حظي المكتب الوطني المغربي للسياحة بتتويج وتميز جديد من طرف مجلة الأسفار “بياخار”، واحدة من المجلات الإسبانية المتخصصة بمجالي السياحة والأسفار، باختيار المغرب “أفضل وجهة سياحية مستدامة صاعدة” برسم موسم 2022-2023، وذلك خلال حفل نظم الثلاثاء، من طرف “ريال فابريكا دي طابيسيس” بالعاصمة الإسبانية.

وسلمت هذه الجائزة للسيد عادل الفقير، مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة من طرف خوسيب بالاو، مدير مجلة بياخار، وبحضور سفيرة المغرب، السيدة كريمة بنيعيش، خلال حفل حضره أبرز الفاعلين السياحيين الإيبريين واللاتينو أمريكيين، إلى جانب ممثلي المهنة عن الجانب المغربي على غرار حميد بن الطاهر، رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة، ولحسن زلماط، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بالمغرب، ومحمد سملاني، رئيس الفدرالية الوطنية لوكلاء الأسفار.

وبهذه المناسبة، عبر السيد الفقير، عن سعادته بهذا التتويج، قائلا “لي شرف عظيم بتسلم هذه الجائزة التي تتوج مجهودات المملكة المغربية في مجال السياحة المستدامة. وأعتبر هذا الاعتراف بمثابة حافز لنا لمضاعفة مجهوداتنا من أجل إشعاع علامة المملكة وإبراز ما تزخر به من مميزات للاستدامة والمسؤولية البيئية والتي يبحث عنها معظم السياح عبر العالم أجمع”.

وشكل هذا الحدث مناسبة لجذب انتباه أزيد من 250 مسيرا من منظمي الرحلات ومسؤولي شركات الطيران وإطلاعهم على العرض الأصيل لوجهة المغرب، والحامل لعلامة “المغرب، أرض الأنوار”.

كما أتاح هذا اللقاء الفرصة لتعزيز مكتسبات رحلة الأنوار المنظمة بتاريخ 21 يونيو 2022 بمدريد والتي أكدت وعززت من جديد إنجازات المغرب بالسوق الإسباني، باعتباره أول سوق من حيث استعادة أداءات الفترة المرجعية 2019 (98 بالمائة عند نهاية نونبر 2022).

كما مثل هذا الحدث مناسبة للتذكير بالنتائج الاستثنائية للحملة التواصلية والترويجية الأخيرة لوجهة المغرب بالسوق الإسباني. فبنسبة عرض ناهزت 74 بالمائة، حققت الوجهة نسبة إرضاء تناهز 91 بالمائة حيث عبر حوالي 90 بالمائة من المستجوبين عن اهتمامهم بزيارة المغرب. تلك المجهودات التي توجت بحصول المغرب على العديد من الجوائز على غرار جائزة “أحسن حملة ترويجية دولية بإسبانيا” وجائزة “أحسن وجهة بفنون الطبخ”.

ومن خلال هذا التتويج الجديد الممنوح من طرف مجلة “بياخار”، يكون المكتب الوطني المغربي للسياحة قد عزز إستراتيجيته بهذا السوق القريب جغرافيا وثقافيا، السوق الإستراتيجي بالنسبة لوجهة المغرب، والذي يمثل بوتقة مهمة تستقطب أزيد من 20 مليون سائح.

(ومع 18/01/2023)