نائب وزير خارجية جمهورية أذربيجان يبرز أهمية التعاون بين المغرب وبلاده

أكد نائب وزير الخارجية الأذربيجاني فارس رزايف، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أهمية التعاون بين المغرب وبلاده رغم بعد المسافات الجغرافية، مبرزا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها السيد رزايف برحاب رئاسة جامعة محمد الخامس، نظمت في إطار تعزيز سبل التعاون بين البلدين وانفتاح الجامعة على نظيراتها من دول العالم، بحضور العديد من الأكاديميين والدبلوماسيين والطلبة الباحثين المغاربة والأجانب.

وفي هذا السياق، أعرب نائب وزير الخارجية الأذربيجاني، في مستهل محاضراته تحت عنوان "رؤية أذربيجان ما بعد الصراع"، عن شكره لجامعة محمد الخامس بالرباط ومجهوداتها " في سبيل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في أفق إعمال مخطط تعاون بين الجامعات المغربية والأذربيجانية لتقاسم التجارب خاصة على المستوى القانوني".

وقدم السيد رزايف، خلال هاته المحاضرة، لمحة عن تاريخ الصراع بالمنطقة، مشددا على أهمية " تركيز الجهود على تسوية العلاقات بين الدولتين، أذربيجان وأرمينيا، وتوقيع معاهدة سلام في فترة ما بعد الصراع".

ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، السيد فريد الباشا، عن سعادته باستضافة نائب وزير الخارجية الأذربيجاني السيد فارس رزايف، معتبرا أن زيارته تشكل مناسبة لتعزيز سبل التعاون بين البلدين.

وأضاف أن اللقاء بالمسؤول الأذربيجاني تعد فرصة هامة للتباحث بشأن المواضيع المتعلقة بالتعاون بين البلدين خاصة في مجالات البحث العلمي والابتكار.



ومع: 27 دجنبر 2022