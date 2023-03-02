هجرة.. المغرب قطع مع كافة أشكال الكراهية والتمييز بنص الدستور والاتفاقيات الدولية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، أن المغرب، الرائد في استقبال وإدماج المهاجرين، قطع مع كافة أشكال الكراهية والتمييز العنصري بنص الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها.

وقال السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة، إن المغرب “يرفض التمييز العنصري ونشر الكراهية بنص الدستور وجميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بلادنا”، مشيرا إلى أن المملكة قطعت، رسميا وقيميا ومبدئيا، مع هذه الممارسات.

وأبرز الوزير أن المغرب يمتلك “تجربة رائدة وكبيرة جدا في ما يتعلق بإدماج المهاجرين”، متوقفا، بالخصوص، عند “المبادرة الملكية الكبيرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي بينت كيف انتقل المغرب من نقطة للعبور الى بلد للاستقرار”.

وبعدما دعا إلى تحصين المغرب المنفتح والقائم على احترام الآخرين، سجل السيد بايتاس أن هذا العمل يستلزم انخراط كافة المتدخلين من أحزاب سياسية وجمعيات وفضاءات التنشئة الاجتماعية.

(ومع 02/03/2023)