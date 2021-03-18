أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 18 مارس 2021

السيد العثماني يحذر من الأخبار الزائفة التي تمس سير حملة التلقيح الوطنية

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، على ضرورة الحذر من الأخبار الزائفة التي تمس سير حملة التلقيح الوطنية.

ونوه السيد العثماني في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، بأداء اللجنة الوطنية العلمية التي تشكل المرجع العلمي والمصدر الموثوق للمعلومة في هذا المجال، بالنظر لكفاءة وخبرة وتجربة أعضائها، الذين يتفاعلون بانتظام مع المعطيات الوطنية والدولية الخاصة بالوباء، ويقومون بتحليلها بشكل مهني وعلمي، ويصدرون بخصوصها آراء علمية تؤسس للقرارات الرسمية بالمملكة.

وأشار رئيس الحكومة لما أثير أخيرا حول لقاح "أسترازينيكا" وما تم تسجيله من ردود فعل بخصوصه، موضحا أن اللجنة الوطنية العلمية بالمغرب أصدرت رأيها العلمي بهذا الشأن، والذي انطلق من دراسة دقيقة وعلمية لآثار هذا اللقاح بالمملكة، وعبر العالم، قبل أن يخلص إلى إقرار الاستمرار في استعماله في عملية التلقيح، وهو الرأي الذي يطابق موقف منظمة الصحة العالمية وموقف الوكالة الأوروبية للأدوية.

من جهة أخرى، أشاد السيد العثماني بالتقدم المطرد الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث حيا باسم المواطنين الفرق الصحية والأمنية وجميع المتدخلين الذين يساهمون في إنجاح هذه الحملة الوطنية، التي عرفت إلى حدود الساعة تقديم حوالي 6 ملايين جرعة، مما يجعل المغرب يتصدر دول القارة الإفريقية، ونموذجا استحق إشادات دولية.

كما نوه بالمجهودات المبذولة من أجل توفير المزيد من اللقاحات للمغرب في سبيل تحقيق الهدف الذي حددته المملكة، مؤكدا على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية التي تم تمديد سريان مفعولها مرة أخرى مند بداية الأسبوع الحالي.

وفي انتظار بلوغ المستوى المنشود من التلقيح، الذي سيمكن من الرجوع إلى حياة طبيعية، جدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والصحية، وتوخي المزيد من الحذر أمام تطورات الوضع الوبائي التي يتم تسجيلها، موضحا أن طلبات التخفيف من الإجراءات الاحترازية التي يتقدم بها المواطنون وبعض القطاعات المتضررة، تتم دراستها بالعناية اللازمة من طرف الجهات المعنية، على ضوء ما تستلزمه التطورات الوبائية، وطنيا ودوليا، وضرورة حماية البلاد وسلامة المواطنات والمواطنين.

ودعا رئيس الحكومة عموم المواطنين إلى التحلي بمزيد من الصبر خلال هذه المراحل من محاصرة هذا الوباء، الذي حققت البلاد في مواجهته، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وبتوجيهات جلالته الاستشرافية، "إنجازات كبيرة وقصص نجاح على عدة مستويات، يحق لها الافتخار بها، آخرها الحملة الوطنية للتلقيح".

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية، أن المجلس تدارس وصادق على مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأضاف أن مشروع هذا القانون يروم توفير الحماية اللازمة ل ل م ل ك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.

وأضاف أن هذه القواعد تشمل سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، وتخصيص مقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.

كما تشمل التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الم ل ك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى، وكذا وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918 قصد ملائمة وضعيتهم مع مستجدات هذا النص.

المصادقة على مشروع مرسوم بشأن تطبيق القانون المتعلق بتسنيد الأصول

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.20.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، والذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم، يهدف إلى تعديل أحكام المادة 1-12 من المرسوم السالف الذكر، وذلك بإحالة تحديد شروط وكيفيات

منح التمويلات من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة خصص أشغال اجتماعه اليوم، لتدارس والمصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم منها على الخصوص مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة ومشروع مرسوم لتطبيق المقضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الالكتروني وإيداع القوائم التر كيبية للشركات بطريقة إلكترونية، إضافة إلى مشروع مرسوم بشأن سن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.

(ومع 18/03/2021)