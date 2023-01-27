العاهل البحريني يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

استقبل العاهل البحريني صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمن بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يزور المنامة على رأس وفد هام لترؤس الجانب المغربي في أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية.

وعبر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال هذا الاستقبال الذي حضره مصطفى بنخيي سفير صاحب الجلالة في المنامة، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكتين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين وحرصه المستمر على تعزيزها في كافة المجالات.

كما عبر عاهل البحرين عن تحياته لأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتمنياته الخالصة للشعب المغربي بالمزيد من التطور والرفعة. وأثنى أيضا على جهود جلالة الملك محمد السادس في تطوير علاقات المملكتين الوثيقة، منوها بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية المغربية التي تزداد قوة وازدهارا.

وأشاد العاهل البحريني بالنتائج الطيبة لاجتماع اللجنة المشتركة على صعيد تعزيز مسارات التعاون المثمر والعمل المشترك والتنسيق المتبادل بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين.

ومن جهته، نقل السيد بوريطة إلى عاهل البحرين تحيات وتقدير أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأصدق تمنيات جلالته لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرقي.

وأعرب الوزير عن شكره وامتنانه للعاهل البحريني لما يوليه من حرص واهتمام لتوثيق أواصر العلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة، مؤكدا أن العلاقات البحرينية المغربية تحظى على الدوام بدعم ورعاية عاهلي البلدين الشقيقين.

(ومع 26/01/2023)